Індійські НПЗ вирішили скоротити імпорт російської нафти: що сталося

За інформацією Reuters, індійські НПЗ готуються скоротити імпорт російської нафти після заяви Трампа

16 жовтня 2025, 10:27
Низка індійських нафтопереробних компаній планує поступово скорочувати імпорт російської нафти. США дедалі сильніше чинять тиск, щоб Індія відмовилася від російської сировини і допомогла прискорити закінчення війни Росії проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Індійські НПЗ вирішили скоротити імпорт російської нафти: що сталося

Індійська НПЗ. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що індійські чиновники в ці дні перебувають у Вашингтоні для участі в торгових переговорах. США подвоїли тарифи на індійські товари, щоб спонукати Нью-Делі до скорочення імпорту російської нафти.

Американська сторона заявила, що обмеження таких закупівель стане ключовою умовою для зниження тарифів та укладання торгової угоди.

Індія та Китай залишаються найбільшими покупцями російської морської нафти, користуючись знижками, які Москва змушена надавати після відмови Європи від закупівлі та введення санкцій з боку США та ЄС за вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Варто нагадати, Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлю російської нафти. Це може скоротити пропозицію на світовому ринку, який і так залишається напруженим.

Дональд Трамп зазначив, що є велика проблема в тому, що Індія раніше купувала російську нафту. Тепер нібито він отримав підтвердження, що подібних контрактів не буде.

Він охарактеризував рішення як "важливий крок" і зазначив, що тепер має намір "змусити Китай вчинити аналогічно". Трамп також підкреслив, що закупівлі російської нафти "дозволяють РФ продовжувати цю безглузду війну", в якій, за його словами, вже загинуло понад півтора мільйона людей.

Крім того, президент США зазначив, що дипломатичне врегулювання ситуації в Україні може виявитися простішим, ніж те, що йому вдалося досягти на Близькому Сході, зазначивши: "Тут три роки, і я думаю, ми це зробимо".




