Навроцький та Ердоган виступили з важливою заявою про війну в Україні

Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі в Анкарі порушили одне з найважливіших питань, яке стосувалося закінчення війни Росії в Україні. Про це стало відомо під час прес-конференції лідерів.

Навроцький та Ердоган. Фото: з відкритих джерел

У своїй заяві президенти наголосили, що війна має завершитися, а пріоритетним інструментом для цього має залишатися дипломатія.

"Ми одностайні в тому, що Росія є єдиною державою-агресором, яка напала на Україну. Ми заявили, що хочемо якнайшвидшого завершення цієї війни. Найкращим шляхом вирішення цього питання є дипломатичні методи. У цьому ми також єдині у поглядах", — зазначив Кароль Навроцький.

На зустрічі також порушувалося питання ширшої ситуації в галузі безпеки та необхідності міжнародних зусиль для досягнення миру.

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За словами Рютте, паралельно із дипломатичними спробами Україна продовжує завдавати Росії значних втрат на полі бою. Він заявив, що йдеться про приблизно 30–35 тисяч убитих і поранених російських військовослужбовців щомісяця, що чинить системний тиск не лише на армію, а й на економіку РФ.

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