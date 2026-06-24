Навроцкий и Эрдоган выступили с важным заявлением о войне в Украине

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Польши Кароль Навроцкий во время встречи в Анкаре подняли один из важнейших вопросов, который касался окончания войны России в Украине. Об этом стало известно во время пресс-конференции лидеров.

Навроцкий и Эрдоган. Фото: из открытых источников

В своем заявлении президенты акцентировали, что война должна завершиться, а приоритетным инструментом для этого должна оставаться дипломатия.

"Мы единодушны в том, что Россия является единственным государством-агрессором, напавшим на Украину. Мы заявили, что хотим скорейшего завершения этой войны. Лучшим путем решения этого вопроса есть дипломатические методы. В этом мы тоже едины во взглядах", — отметил Кароль Навроцкий.

На встрече также подымался вопрос более широкой ситуации в области безопасности и необходимости международных усилий для достижения мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марк Рубио и спецпосланник, бизнесмен Джаред Кушнер участвуют в усилиях по поиску возможного мирного решения войны в Украине. Об этом сообщает Special Report со ссылкой на заявления генсека НАТО Марк Рютте.

По словам Рютте, параллельно с дипломатическими попытками Украина продолжает наносить России значительные потери на поле боя. Он заявил, что речь идет о примерно 30–35 тысячах убитых и раненых российских военнослужащих ежемесячно, что оказывает системное давление не только на армию, но и на экономику РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин выдвинул Украине ультиматум: что теперь Кремль требует от Киева.



