Путин выдвинул Украине ультиматум: что теперь Кремль требует от Киева

Российский диктатор Владимир Путин дал понять, что Кремль не намерен отказываться от своих максималистских требований в отношении Украины даже на фоне разговоров о возобновлении мирного процесса. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления российского лидера.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению американских экспертов, Путин фактически подтвердил, что готов обсуждать прекращение войны только на условиях, которые Украина ранее категорически отвергла. Речь идет о так называемых Стамбульских договоренностях 2022 года, его программной речи в МИД РФ летом 2024 года и загадочных "договоренностях Анкориджа", на которые Москва продолжает ссылаться без предоставления каких-либо доказательств их существования.

В ISW отмечают, что все эти документы и заявления объединяет одно — они предусматривают серьезное ограничение украинского суверенитета. Среди требований Кремля фигурируют отказ Украины от вступления в НАТО, существенное сокращение армии, ограничения на получение западной военной помощи, а также фактическое признание российских территориальных претензий.

Особое внимание аналитики обращают на попытки Москвы вернуть переговоры к условиям весны 2022 года. Тогда российские войска находились под Киевом и контролировали значительно большие территории, чем сейчас. Однако за последующие годы ситуация кардинально изменилась благодаря украинским контрнаступлениям и масштабной международной поддержке.

Эксперты считают, что последние заявления Путина являются не предложением компромисса, а обозначением стартовой позиции Кремля на случай новых переговоров. В Вашингтоне и европейских столицах все чаще говорят о возможности дипломатического урегулирования, однако Москва по-прежнему демонстрирует стремление добиться выполнения своих первоначальных целей войны.

В ISW подчеркивают: риторика российского руководства свидетельствует о том, что Кремль все еще рассчитывает навязать Украине условия, которые фактически означают капитуляцию, а не взаимоприемлемый мир.

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