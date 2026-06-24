Путін висунув Україні ультиматум: що тепер Кремль вимагає від Києва

Російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що Кремль не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог щодо України навіть на тлі розмов про відновлення мирного процесу. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви російського лідера.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На думку американських експертів, Путін фактично підтвердив, що готовий обговорювати припинення війни лише за умов, які Україна раніше категорично відкинула. Йдеться про так звані Стамбульські домовленості 2022 року, його програмну промову в МЗС РФ влітку 2024 року і загадкові "договорення Анкоріджа", на які Москва продовжує посилатися без надання будь-яких доказів їх існування.

В ISW наголошують, що всі ці документи та заяви об'єднує одне – вони передбачають серйозне обмеження українського суверенітету. Серед вимог Кремля фігурують відмова України від вступу до НАТО, суттєве скорочення армії, обмеження отримання західної військової допомоги, а також фактичне визнання російських територіальних претензій.

Особливу увагу аналітики привертають до спроб Москви повернути переговори до умов весни 2022 року. Тоді російські війська знаходилися під Києвом і контролювали значно більші території, ніж зараз. Однак за наступні роки ситуація кардинально змінилася завдяки українським контрнаступам та масштабній міжнародній підтримці.

Експерти вважають, що останні заяви Путіна є не пропозицією компромісу, а позначенням стартової позиції Кремля на випадок нових переговорів. У Вашингтоні та європейських столицях дедалі частіше говорять про можливість дипломатичного врегулювання, проте Москва, як і раніше, демонструє прагнення домогтися виконання своїх початкових цілей війни.

В ISW наголошують: риторика російського керівництва свідчить про те, що Кремль все ще розраховує нав'язати Україні умови, які фактично означають капітуляцію, а не взаємоприйнятний мир.

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