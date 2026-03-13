logo_ukra

Навіть російський бомж не витримав: у Ангарську спалив могили окупантів, аби зігрітися

У соцмережах українці відреагували хвилею сарказму – мовляв, тільки після смерті окупанти змогли стати корисними – як «дрова».

13 березня 2026, 03:42
Автор:
avatar

Проніна Анна

У російському місті Ангарськ безробітний чоловік підпалив могили учасників війни проти України, щоб зігрітися. Інцидент стався на кладовищі "Березова роща".

Навіть російський бомж не витримав: у Ангарську спалив могили окупантів, аби зігрітися

У Росії безхатько підпалив могили учасників війни проти України

Як передають "Коментарі", про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема news.mail.ru.

За інформацією російських медіа, 50-річний раніше судимий чоловік підпалив ритуальні елементи на могилах, де поховані учасники так званої "спеціальної військової операції".

Вогонь знищив п’ять поховань.

Інцидент стався вранці 11 березня. Після підпалу чоловік не намагався втекти.

Навпаки – він заснув просто біля вигорілої могили, де його і знайшли місцеві жителі.

У поліції пояснили, що причиною стала банальна спроба зігрітися.

"Раніше судимий безробітний чоловік підпалив ритуальні елементи, щоб зігрітися", – заявили у ГУ МВС Росії по Іркутській області.

Після цього чоловіка доставили до лікарні з переохолодженням.

Українці відреагували хвилею сарказму

Історія швидко розлетілася соцмережами, де викликала масу саркастичних коментарів від українців.

Користувачі іронізують, що навіть російський безхатченко знайшов застосування могилам окупантів.

У коментарях пишуть, що "хоч сміття з могил загарбників допомогло безхатьку зігрітися – вже якась користь від окупантів".

Інші користувачі жартують, що ця історія краще за будь-яку пропаганду показує справжню ціну російської війни.

Тим часом у Росії родичі загиблих окупантів почали подавати заяви до поліції на бомжа через пошкодження могил. Російські поліціянти повідомили, що перевірка триває.

Читайте також в "Коментарях", що у Росії чоловіків заманюють на війну контрактами нібито для служби в тилу, але зрештою відправляють у штурмові підрозділи.



