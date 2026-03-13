Даже российский бомж не выдержал: в Ангарске сжег могилы оккпантов, чтобы согреться

Рубрики
Проніна Анна
В российском городе Ангарск безработный мужчина поджег могилы участников войны против Украины, чтобы согреться. Инцидент произошел на кладбище "Березовый гай".
В России бездомный поджег могилы участников войны против Украины
Как передают " Комментарии " , об этом сообщают российские СМИ, в том числе news.mail.ru.
По информации российских медиа, 50-летний ранее судимый мужчина поджег ритуальные элементы на могилах , где похоронены участники так называемой "специальной военной операции".
Огонь уничтожил пять захоронений .
Инцидент произошел утром 11 марта . После поджога мужчина не пытался скрыться.
Напротив – он заснул прямо у выгоревшей могилы , где его и нашли местные жители.
В полиции объяснили, что причиной стала банальная попытка согреться.
"Ранее судимый безработный мужчина поджег ритуальные элементы, чтобы согреться", — заявили в ГУ МВД России по Иркутской области.
После этого мужчину доставили в больницу с переохлаждением .
Украинцы отреагировали волной сарказма
История быстро разлетелась соцсетями, где вызвала массу саркастических комментариев от украинцев .
Пользователи иронизируют, что даже российский бездомный нашел применение могилам оккупантов.
В комментариях пишут, что "хотя мусор из могил захватчиков помог бездомному согреться – уже какая-то польза от оккупантов" .
Другие пользователи шутят, что эта история лучше любой пропаганды показывает истинную цену русской войны .
Тем временем в России родственники погибших оккупантов начали подавать заявления в полицию на бомжа из-за повреждения могил. Российские полицейские сообщили, что проверка продолжается .
Читайте также в "Комментариях", что в России мужчин заманивают на войну контрактами якобы для службы в тылу, но отправляются в штурмовые подразделения.