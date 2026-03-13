Даже российский бомж не выдержал: в Ангарске сжег могилы оккпантов, чтобы согреться

В российском городе Ангарск безработный мужчина поджег могилы участников войны против Украины, чтобы согреться. Инцидент произошел на кладбище "Березовый гай".

Как передают " Комментарии " , об этом сообщают российские СМИ, в том числе news.mail.ru.

По информации российских медиа, 50-летний ранее судимый мужчина поджег ритуальные элементы на могилах , где похоронены участники так называемой "специальной военной операции".

Огонь уничтожил пять захоронений .

Инцидент произошел утром 11 марта . После поджога мужчина не пытался скрыться.

Напротив – он заснул прямо у выгоревшей могилы , где его и нашли местные жители.

В полиции объяснили, что причиной стала банальная попытка согреться.

"Ранее судимый безработный мужчина поджег ритуальные элементы, чтобы согреться", — заявили в ГУ МВД России по Иркутской области.

После этого мужчину доставили в больницу с переохлаждением .

Украинцы отреагировали волной сарказма

История быстро разлетелась соцсетями, где вызвала массу саркастических комментариев от украинцев .

Пользователи иронизируют, что даже российский бездомный нашел применение могилам оккупантов.

В комментариях пишут, что "хотя мусор из могил захватчиков помог бездомному согреться – уже какая-то польза от оккупантов" .

Другие пользователи шутят, что эта история лучше любой пропаганды показывает истинную цену русской войны .

Тем временем в России родственники погибших оккупантов начали подавать заявления в полицию на бомжа из-за повреждения могил. Российские полицейские сообщили, что проверка продолжается .

