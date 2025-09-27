Навіщо Кремль лякає НАТО війною: на які дії нарешті має наважитися Альянс

Рубрики
Кравцев Сергей
Останнім часом стається дедалі більше інцидентів з російськими безпілотниками та літаками, які порушують повітряний простір країн НАТО. Втім, Росія не визнає своєї вини й пригрозила Альянсу воєнним конфліктом у разі збиття судна. Навіщо Кремль лякає НАТО війною? Які дії має зробити НАТО, щоб Росія припинила провокації? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Росія та НАТО. Фото: з відкритих джерел
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі "24 Каналу" розповів, що остання заява посла Росії у Франції насправді розкрила мету провокацій країни-агресора з безпілотниками, літаками та глушінням GPS сигналів, що створює загрози для європейської цивільно авіації. Наприклад, минулих вихідних була масштабна кібератака на великі летовища європейських країн, включаючи лондонський аеропорт і не тільки.
За його словами, посол країни-агресора говорить прямим текстом, що Росія хоче налякати всіх європейців та створити кризу в Альянсі. Росіяни постійно перевіряють, чи НАТО життєздатне щодо ухвалення колегіальних рішень.
Політолог Олег Саакян зазначив, що є кроки, які НАТО може зробити вже негайно, щоб упередити нові провокації Росії в європейському повітряному просторі. Перш за все, мова про передачу Україні вагомого озброєння, яке може прилітати по території Росії.
За словами експерта, друге не менш важливе – це передача Україні додаткових даних для того, щоб уражати порти, звідки запускають дрони.
Третє – атака кіберпростору Росії, зокрема, здійснення превентивних дій, коли атака готується чи відбувається.
Четверте – торгівельно-логістичні обмеження, як-от, перекриття польсько-білоруського кордону.
П’яте – активізація роботи з партнерами Росії, аби тиснути на больові точки дотику цих країн із Кремлем.
Політолог пояснив, що питання не в наявності чи відсутності ресурсів й інструментів у Альянсу. Вони є. Питання наявності політичної волі протидіяти російській агресивності проти Європи.
