Навіщо Кремль лякає НАТО війною: на які дії нарешті має наважитися Альянс

Останнім часом стається дедалі більше інцидентів з російськими безпілотниками та літаками, які порушують повітряний простір країн НАТО. Втім, Росія не визнає своєї вини й пригрозила Альянсу воєнним конфліктом у разі збиття судна. Навіщо Кремль лякає НАТО війною? Які дії має зробити НАТО, щоб Росія припинила провокації? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Росія нагнітає

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі "24 Каналу" розповів, що остання заява посла Росії у Франції насправді розкрила мету провокацій країни-агресора з безпілотниками, літаками та глушінням GPS сигналів, що створює загрози для європейської цивільно авіації. Наприклад, минулих вихідних була масштабна кібератака на великі летовища європейських країн, включаючи лондонський аеропорт і не тільки.

"Росія нагнітає, створює кризи та йде на свідому ескалацію, щоб продемонструвати, мовляв, зараз все може рухатися до великої війни в Європі й Сполучені Штати можуть не допомогти, тож тисніть на Україну, щоб вона пішла на компроміси вигідні для Росії. Ось власне мета з політичного погляду", — зазначив Мусієнко.

За його словами, посол країни-агресора говорить прямим текстом, що Росія хоче налякати всіх європейців та створити кризу в Альянсі. Росіяни постійно перевіряють, чи НАТО життєздатне щодо ухвалення колегіальних рішень.

"Адже з одного боку, якщо ми говоримо, що Польща хоче збивати цілі повітряного нападу в небі над західними регіонами України, це позитивно, але з іншого – мабуть, Альянс їм не дозволяє, бо немає єдиного консенсусу", – зауважив експерт.

Зараз актуально питання наявності політичної волі протидіяти російській агресивності проти Європи

Політолог Олег Саакян зазначив, що є кроки, які НАТО може зробити вже негайно, щоб упередити нові провокації Росії в європейському повітряному просторі. Перш за все, мова про передачу Україні вагомого озброєння, яке може прилітати по території Росії.

За словами експерта, друге не менш важливе – це передача Україні додаткових даних для того, щоб уражати порти, звідки запускають дрони.

Третє – атака кіберпростору Росії, зокрема, здійснення превентивних дій, коли атака готується чи відбувається.

Четверте – торгівельно-логістичні обмеження, як-от, перекриття польсько-білоруського кордону.

П’яте – активізація роботи з партнерами Росії, аби тиснути на больові точки дотику цих країн із Кремлем.

Політолог пояснив, що питання не в наявності чи відсутності ресурсів й інструментів у Альянсу. Вони є. Питання наявності політичної волі протидіяти російській агресивності проти Європи.

"Якщо цього не зробити, то в Європі почнуться диверсії, підриви різних складів і підприємств ВПК, логістичних шляхів, політичні вбивства, кібератаки", – сказав Саакян.

