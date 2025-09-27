Зачем Кремль пугает НАТО войной: на какие действия, наконец, должен решиться Альянс

Рубрики
Кравцев Сергей
В последнее время происходит все больше инцидентов с российскими беспилотниками и самолетами, нарушающими воздушное пространство стран НАТО. Впрочем, Россия не признает своей вины и пригрозила Альянсу военным конфликтом в случае сбития судна. Зачем Кремль пугает НАТО войной? Какие действия предпримет НАТО, чтобы Россия прекратила провокации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Россия и НАТО. Фото: из открытых источников
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал, что последнее заявление посла России во Франции действительно раскрыло цель провокаций страны-агрессора с беспилотниками, самолетами и глушением GPS сигналов, что создает угрозы для европейской гражданской авиации. К примеру, в минувшие выходные была масштабная кибератака на крупные аэродромы европейских стран, включая лондонский аэропорт и не только.
По его словам, посол страны-агрессора говорит прямым текстом, что Россия хочет испугать всех европейцев и создать кризис в Альянсе. Россияне постоянно проверяют, жизнеспособна ли НАТО по принятию коллегиальных решений.
Политолог Олег Саакян отметил, что есть шаги, которые НАТО может предпринять уже немедленно, чтобы предотвратить новые провокации России в европейском воздушном пространстве. Прежде всего, речь идет о передаче Украине весомого вооружения, которое может прилетать по территории России.
По словам эксперта, второе не менее важное – это передача Украине дополнительных данных для того, чтобы поражать порты, откуда запускают дроны.
Третье – атака киберпространства России, в частности, совершение превентивных действий, когда атака готовится или происходит.
Четвертое – торгово-логистические ограничения, например, перекрытие польско-белорусской границы.
Пятое – активизация работы с партнерами России, чтобы давить на болевые точки соприкосновения этих стран с Кремлем.
Политолог объяснил, что вопрос не в наличии или отсутствии ресурсов и инструментов в Альянсе. Они есть. Вопрос о наличии политической воли противодействовать российской агрессивности против Европы.
