Зачем Кремль пугает НАТО войной: на какие действия, наконец, должен решиться Альянс

В последнее время происходит все больше инцидентов с российскими беспилотниками и самолетами, нарушающими воздушное пространство стран НАТО. Впрочем, Россия не признает своей вины и пригрозила Альянсу военным конфликтом в случае сбития судна. Зачем Кремль пугает НАТО войной? Какие действия предпримет НАТО, чтобы Россия прекратила провокации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Россия нагнетает

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал, что последнее заявление посла России во Франции действительно раскрыло цель провокаций страны-агрессора с беспилотниками, самолетами и глушением GPS сигналов, что создает угрозы для европейской гражданской авиации. К примеру, в минувшие выходные была масштабная кибератака на крупные аэродромы европейских стран, включая лондонский аэропорт и не только.

"Россия нагнетает, создает кризисы и идет на сознательную эскалацию, чтобы продемонстрировать, мол, сейчас все может двигаться к большой войне в Европе и Соединенные Штаты могут не помочь, так что жмите на Украину, чтобы она пошла на компромиссы выгодные России. Вот собственно цель с политической точки зрения", — отметил Мусиенко.

По его словам, посол страны-агрессора говорит прямым текстом, что Россия хочет испугать всех европейцев и создать кризис в Альянсе. Россияне постоянно проверяют, жизнеспособна ли НАТО по принятию коллегиальных решений.

"Ведь с одной стороны, если мы говорим, что Польша хочет сбивать цели воздушного нападения в небе над западными регионами Украины, это положительно, но с другой – пожалуй, Альянс им не позволяет, потому что нет единого консенсуса", – заметил эксперт.

Сейчас актуален вопрос наличия политической воли противодействовать российской агрессивности против Европы.

Политолог Олег Саакян отметил, что есть шаги, которые НАТО может предпринять уже немедленно, чтобы предотвратить новые провокации России в европейском воздушном пространстве. Прежде всего, речь идет о передаче Украине весомого вооружения, которое может прилетать по территории России.

По словам эксперта, второе не менее важное – это передача Украине дополнительных данных для того, чтобы поражать порты, откуда запускают дроны.

Третье – атака киберпространства России, в частности, совершение превентивных действий, когда атака готовится или происходит.

Четвертое – торгово-логистические ограничения, например, перекрытие польско-белорусской границы.

Пятое – активизация работы с партнерами России, чтобы давить на болевые точки соприкосновения этих стран с Кремлем.

Политолог объяснил, что вопрос не в наличии или отсутствии ресурсов и инструментов в Альянсе. Они есть. Вопрос о наличии политической воли противодействовать российской агрессивности против Европы.

"Если этого не сделать, то в Европе начнутся диверсии, подрывы разных складов и предприятий ВПК, логистических путей, политические убийства, кибератаки", – сказал Саакян.

