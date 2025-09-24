Про що говорять нові заяви Трампа: чи справді він змінив свою позицію по війні в Україні

Рубрики
Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни в Україні. Проте найбільш резонансним стало те, що він написав у соцмережі Truth Social, зазначивши, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність за підтримки Євросоюзу і потім "піти ще далі". За його словами, Росія безцільно воює вже три з половиною роки. А "справжня військова сила" мала б здобути перемогу за тиждень. Це робить РФ дуже схожою на "паперового тигра" (того, хто виглядає грізно, але насправді не становить загрози). Про що говорять нові заяви президента США? Це кардинальна зміна позиції американського лідера чи спроба й надалі робити гучні заяви, а насправді дистанціюватися від війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак так прокоментував ситуацію:
Експерт продовжує, і в тому, і в іншому випадку – це вже не про минулу роль США, як мирного посередника та ініціатора мирних програм припинення війни. Додатково на ситуацію впливає і американо-китайські відносини, які останнім часом мають шанс вийти на рівень не лише пошуку торговельного компромісу, а й політичного діалогу.
Політичний експерт Сергій Таран зазначив, що, виходячи з тих заяв, які зробив президент США Дональд Трамп, варто очікувати, що він спробує знову дистанціюватися від російсько-української війни.
Експерт нагадав, що після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп не даремно написав, що Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна повернути всі свої території у початкових кордонах. А росія – це паперовий тигр, який ось-ось розвалиться.
За його словами, спроба Дональда Трампа взяти дистанцію може тривати всю осінь, а далі – у Трампа буде План Б: розмова про переділ впливів і, можливо, війну в Україні з Китаєм.
Підсумовуючи експерт зауважив, що будь-які заяви Трампа потрібно сприймати виключно через наступні дії. Тож, якщо заяви президента США, які радісно зараз поширює український сектор інтернету, буде підкріплено такими самими несподіваними діями та результатами, тоді це успіх, а поки що маємо лише слова.
