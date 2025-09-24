Про що говорять нові заяви Трампа: чи справді він змінив свою позицію по війні в Україні

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни в Україні. Проте найбільш резонансним стало те, що він написав у соцмережі Truth Social, зазначивши, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність за підтримки Євросоюзу і потім "піти ще далі". За його словами, Росія безцільно воює вже три з половиною роки. А "справжня військова сила" мала б здобути перемогу за тиждень. Це робить РФ дуже схожою на "паперового тигра" (того, хто виглядає грізно, але насправді не становить загрози). Про що говорять нові заяви президента США? Це кардинальна зміна позиції американського лідера чи спроба й надалі робити гучні заяви, а насправді дистанціюватися від війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Роль США, як мирного посередника, вже в минулому

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак так прокоментував ситуацію:

"Власне, зміну позиції Дональда Трампа по-різному можна тлумачити. З одного боку, це виглядає як революційний зсув у бік України і ставка на її стратегічні цілі у подальших бойових діях, а з іншого – спроба самоусунутись від загальної відповідальності Заходу за підтримку України, зробивши російсько-українську війну континентальною справою Європи, в якій Штатам відведена доволі відсторонена роль".

Експерт продовжує, і в тому, і в іншому випадку – це вже не про минулу роль США, як мирного посередника та ініціатора мирних програм припинення війни. Додатково на ситуацію впливає і американо-китайські відносини, які останнім часом мають шанс вийти на рівень не лише пошуку торговельного компромісу, а й політичного діалогу.

"Наразі ключовою ціллю для України є перекрити військово-технічне виснаження збільшеними закупівлями зброї у США, у тому числі за рахунок допомоги Європи, просунутись у напрямку конфіскації російських активів та домогтись посилення економічних обмежень проти Росії за участю США", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

Трамп спробує знову дистанціюватися від російсько-української війни

Політичний експерт Сергій Таран зазначив, що, виходячи з тих заяв, які зробив президент США Дональд Трамп, варто очікувати, що він спробує знову дистанціюватися від російсько-української війни.

Експерт нагадав, що після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп не даремно написав, що Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна повернути всі свої території у початкових кордонах. А росія – це паперовий тигр, який ось-ось розвалиться.

"Якщо перекласти з мови Трампа, це слід розуміти так – ви всі мене критикували, що я роблю по відношенню до Росії щось неправильно. Добре, я послухаю вас і скажу те, що ви від мене очікуєте. Але тепер відповідальність за війну – на Європі та НАТО. А США буде лише продавати вам зброю. Подивимось, що з цього вийде. Удачі!", – зазначив Сергій Таран.

За його словами, спроба Дональда Трампа взяти дистанцію може тривати всю осінь, а далі – у Трампа буде План Б: розмова про переділ впливів і, можливо, війну в Україні з Китаєм.

Підсумовуючи експерт зауважив, що будь-які заяви Трампа потрібно сприймати виключно через наступні дії. Тож, якщо заяви президента США, які радісно зараз поширює український сектор інтернету, буде підкріплено такими самими несподіваними діями та результатами, тоді це успіх, а поки що маємо лише слова.

