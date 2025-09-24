О чем говорят новые заявления Трампа: действительно ли он изменил свою позицию по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине. Однако наиболее резонансным стало то, что он написал в соцсети Truth Social, отметив, что Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность при поддержке Евросоюза и затем пойти еще дальше. По его словам, Россия бесцельно сражается уже три с половиной года. А "настоящая военная сила" должна была одержать победу через неделю. Это делает РФ очень похожей на "бумажного тигра" (тот, кто выглядит грозно, но на самом деле не представляет угрозы). О чем говорят новые заявления президента США? Это кардинальное изменение позиции американского лидера или попытка и дальше делать громкие заявления, а на самом деле дистанцироваться от войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Роль США как мирного посредника уже в прошлом

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Собственно, изменение позиции Дональда Трампа по-разному можно толковать. С одной стороны, это выглядит как революционный сдвиг в сторону Украины и ставка на ее стратегические цели в дальнейших боевых действиях, а с другой – попытка самоустраниться от общей ответственности Запада за поддержку Украины, сделав российско-украинскую войну континентальным делом Европы, в котором Штатам отведена довольно отстраненная роль".

Эксперт продолжает, и в том, и в другом случае – это уже не о былой роли США, как мирного посредника и инициатора мирных программ прекращения войны. Дополнительно на ситуацию влияет и американо-китайские отношения, которые в последнее время могут выйти на уровень не только поиска торгового компромисса, но и политического диалога.

"Пока ключевой целью для Украины является перекрыть военно-техническое истощение увеличенными закупками оружия у США, в том числе за счет помощи Европы, продвинуться в направлении конфискации российских активов и добиться усиления экономических ограничений против России с участием США", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Трамп попытается снова дистанцироваться от российско-украинской войны

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что исходя из тех заявлений, которые сделал президент США Дональд Трамп, следует ожидать, что он попытается снова дистанцироваться от российско-украинской войны.

Эксперт напомнил, что после встречи с Владимиром Зеленским, Трамп не зря написал, что Украина при поддержке ЕС и НАТО способна вернуть все свои территории в начальных границах. А россия – это бумажный тигр, который вот-вот развалится.

"Если перевести с языка Трампа, это следует понимать так – вы все меня критиковали, что я делаю по отношению к России что-то неправильное. Хорошо, я послушаю вас и скажу то, что вы от меня ожидаете. Но теперь ответственность за войну – на Европе и НАТО. А США будут только продавать вам оружие. Посмотрим, что из этого выйдет. Удачи!", – отметил Сергей Таран.

По его словам, попытка Дональда Трампа взять дистанцию может продолжаться всю осень, а дальше – у Трампа будет План Б: разговор о переделе влияний и, возможно, войне в Украине с Китаем.

Подытоживая эксперт отметил, что любые заявления Трампа нужно воспринимать исключительно по последующиими действиями. Если заявления президента США, которые радостно сейчас распространяет украинский сектор интернета, будут подкреплены такими же неожиданными действиями и результатами, тогда это успех, а пока имеем только слова.

