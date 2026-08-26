Науковий фронт ексголовкома: де зараз Олександр Сирський після звільнення

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вирішив присвятити себе підготовці майбутніх офіцерських кадрів та розвитку військової науки. Після завершення каденції на чолі армії він успішно вступив до докторантури Національного університету оборони України (НУОУ).

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

"Від цивільних посад відмовився, — підкреслило близьке джерело в оточенні Сирського, коментуючи його подальші кар'єрні кроки після відставки з найвищої військової посади, — буде займатись напрямком, яким займався все життя — систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим".

Інсайдер додав, що перед цим кроком генерал пройшов стандартний плановий медичний огляд, за результатами якого військово-лікарська комісія визнала його повністю придатним до служби. Оскільки університет оборони є невіддільною частиною структури Сил оборони, ексголовком де-юре залишається у лавах війська.

Наразі колишній командувач адаптується до статусу науковця та визначає вектор своїх майбутніх академічних досліджень.

"Обдумує тему та перебуває у дискусіях", — поділилися інформацією журналісти видання hromadske щодо процесу обрання напрямку та затвердження проблематики майбутньої докторської дисертації генерала.

Очевидно, що в її основу ляже унікальний досвід управління військами в умовах повномасштабного протистояння.

Такий розвиток подій повністю збігається із раніше озвученими планами вищого політичного керівництва країни. Коли Президент України Володимир Зеленський ухвалював рішення про кадрову ротацію та заміну Олександра Сирського і начальника Генштабу генерала Андрія Гнатова, він чітко дав зрозуміти, що бойові офіцери не підуть у запас. Глава держави наголошував, що воєначальники не будуть "відпочивати", а продовжать роботу в оборонному секторі, де зможуть ефективно ділитися знаннями із новим поколінням командувачів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український сегмент інтернету активно поширює унікальну спільну світлину трьох ключових постатей сучасних Сил оборони України. На оприлюдненому кадрі зафіксовані новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, очільник Третього армійського корпусу Андрій Білецький та командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко, відомий під позивним "Редіс".