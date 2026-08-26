Научный фронт экс-главкома: где сейчас Александр Сырский после увольнения

Бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский решил посвятить себя подготовке будущих офицерских кадров и развитию военной науки. После завершения каденции во главе армии он успешно поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины (НПОУ).

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"От гражданских должностей отказался, — подчеркнул близкий источник в окружении Сырского, комментируя его дальнейшие карьерные шаги после отставки с высшей военной должности, — будет заниматься направлением, которым занимался всю жизнь, — систематизировать и передавать приобретенный опыт украинским и западным военным".

Инсайдер добавил, что перед этим шагом генерал прошел стандартное плановое медицинское освидетельствование, по результатам которого военно-врачебная комиссия признала его полностью пригодным к службе. Поскольку университет обороны является неотъемлемой частью структуры сил обороны, эксголовком де-юре остается в рядах войска.

В настоящее время бывший командующий адаптируется к статусу ученого и определяет вектор своих будущих академических исследований.

"Обдумывает тему и находится в дискуссиях", — поделились информацией журналисты издания hromadske относительно процесса избрания направления и утверждения проблематики будущей докторской диссертации генерала.

Очевидно, что в ее основе ляжет уникальный опыт управления войсками в условиях полномасштабного противостояния.

Подобное развитие событий полностью совпадает с ранее озвученными планами высшего политического руководства страны. Когда Президент Украины Владимир Зеленский принимал решение о кадровой ротации и замене Александра Сырского и начальника Генштаба генерала Андрея Гнатова, он ясно дал понять, что боевые офицеры не пойдут в запас. Глава государства подчеркивал, что военачальники не будут отдыхать, а продолжат работу в оборонном секторе, где смогут эффективно делиться знаниями с новым поколением командующих.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в странский сегмент интернета активно распространяет уникальное общее изображение трех ключевых фигур современных Сил обороны Украины. На обнародованном кадре зафиксированы новый Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, глава Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий и командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, известный под позывным "Рэдис".