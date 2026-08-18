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Історичний кадр: у мережі захоплюються спільним фото Головнокомандувача Драпатого, Білецького та «Редіса»

Символ незламності: чому знімок трьох знакових військових командирів став вірусним

18 серпня 2026, 16:58
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Недилько Ксения

Український сегмент інтернету активно поширює унікальну спільну світлину трьох ключових постатей сучасних Сил оборони України.

Історичний кадр: у мережі захоплюються спільним фото Головнокомандувача Драпатого, Білецького та «Редіса»

Андрій Білецький, Михайло Драпатий, Денис Прокопенко

На оприлюдненому кадрі зафіксовані новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, очільник Третього армійського корпусу Андрій Білецький та командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко, відомий під позивним "Редіс".

Історичний кадр: у мережі захоплюються спільним фото Головнокомандувача Драпатого, Білецького та «Редіса» - фото 2

Ця подія викликала потужну хвилю емоцій серед захисників. "Легенди", — коротко підписують фотографію у військових колах. Кадр миттєво став символом авторитету та військового братерства. "Повага", — додають бійці у своїх репостах.

Світлина настільки надихнула військовослужбовців, що багато з них уже планують зберегти її як пам'ять про війну.

"Як звільнюся з армії, — ділиться один із бійців на своїй сторінці, — в моєму кабінеті обов'язково висітимуть їхні фото".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з ініціативою щодо радикальних кадрових змін у вищому військовому керівництві. На її думку, найкращим кандидатом на посаду повноцінного очільника Командування об'єднаних сил ЗСУ, розгорнутого на всю зону бойових дій, є засновник "Азову" та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.

Водночас депутатка висловила серйозний скептицизм щодо того, чи наважиться влада на таке призначення через бюрократичні перепони та попередні кадрові помилки. Вона нагадала, що свого часу цю посаду обіймав Юрій Содоль, якого довелося знімати з посади через гучні розслідування, суспільний резонанс і компрометуючі світлини.     



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