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Исторический кадр: в сети восхищаются общим фото Главнокомандующего Драпатого, Билецкого и «Рэдиса»

Символ несокрушимости: почему снимок трех знаковых военных командиров стал вирусным

18 августа 2026, 16:58
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Недилько Ксения

Украинский сегмент интернета активно распространяет уникальное общее изображение трех ключевых фигур современных Сил обороны Украины.

Исторический кадр: в сети восхищаются общим фото Главнокомандующего Драпатого, Билецкого и «Рэдиса»

Андрей Билецкий, Михаил Драпатый, Денис Прокопенко

На обнародованном кадре зафиксированы новый Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, глава Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий и командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, известный под позывным "Рэдис".

Исторический кадр: в сети восхищаются общим фото Главнокомандующего Драпатого, Билецкого и «Рэдиса» - фото 2

Это событие вызвало сильную волну эмоций среди защитников. "Легенды", — коротко подписывают фотографию в военных кругах. Кадр мгновенно стал символом авторитета и военного братства. "Уважение", – добавляют бойцы в своих репостах.

Фотография настолько вдохновила военнослужащих, что многие уже планируют сохранить ее как память о войне.

"Как уволюсь из армии, — делится один из бойцов на своей странице, — в моем кабинете обязательно будут висеть их фото".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая выступила с инициативой относительно радикальных кадровых изменений в высшем военном руководстве. По ее мнению, лучшим кандидатом на должность полноценного руководителя Командования объединенных сил ВСУ, развернутого во всю зону боевых действий, является основатель "Азова" и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий.

В то же время депутат выразила серьезный скептицизм относительно того, решится ли власть на такое назначение из-за бюрократических преград и предварительных кадровых ошибок. Она напомнила, что в свое время эту должность занимал Юрий Содоль, которого пришлось снимать с должности из-за громких расследований, общественного резонанса и компрометирующих фотографий.



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