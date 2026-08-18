Исторический кадр: в сети восхищаются общим фото Главнокомандующего Драпатого, Билецкого и «Рэдиса»

Украинский сегмент интернета активно распространяет уникальное общее изображение трех ключевых фигур современных Сил обороны Украины.

Андрей Билецкий, Михаил Драпатый, Денис Прокопенко

На обнародованном кадре зафиксированы новый Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, глава Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий и командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, известный под позывным "Рэдис".

Это событие вызвало сильную волну эмоций среди защитников. "Легенды", — коротко подписывают фотографию в военных кругах. Кадр мгновенно стал символом авторитета и военного братства. "Уважение", – добавляют бойцы в своих репостах.

Фотография настолько вдохновила военнослужащих, что многие уже планируют сохранить ее как память о войне.

"Как уволюсь из армии, — делится один из бойцов на своей странице, — в моем кабинете обязательно будут висеть их фото".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая выступила с инициативой относительно радикальных кадровых изменений в высшем военном руководстве. По ее мнению, лучшим кандидатом на должность полноценного руководителя Командования объединенных сил ВСУ, развернутого во всю зону боевых действий, является основатель "Азова" и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий.

В то же время депутат выразила серьезный скептицизм относительно того, решится ли власть на такое назначение из-за бюрократических преград и предварительных кадровых ошибок. Она напомнила, что в свое время эту должность занимал Юрий Содоль, которого пришлось снимать с должности из-за громких расследований, общественного резонанса и компрометирующих фотографий.