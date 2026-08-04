Науковці закликають зменшити населення Землі вдвічі до 2200 року

Міжнародна група дослідників оприлюднила радикальний план порятунку біосфери, який базується на демографічному регулюванні. Вони стверджують, що єдиним реальним способом зупинити руйнування планети є планомірне скорочення людства до 4 мільярдів осіб протягом наступних двох століть.

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Стрімкий демографічний бум минулого століття та непомірне споживання природних багатств спровокували масштабну екологічну кризу, яка загрожує майбутньому людства. Автори нового дослідження зазначають, що в наукових колах тривалий час уникали прямого аналізу першопричин цієї проблеми, фокусуючись лише на наслідках.

"Минуле століття масового зростання населення та використання ресурсів призвело до багатьох небажаних наслідків для навколишнього середовища, починаючи від втрати біорізноманіття до зміни клімату", — наголошують автори роботи, вказуючи на серйозну прогалину в попередніх наукових працях.

Проаналізувавши масив світових даних, фахівці виявили чітку залежність між кількістю людей на планеті та рівнем забруднення і руйнування екосистем. Вони змогли математично та логічно довести, як саме кожен новий мільярд мешканців посилює тиск на біосферу. На основі цих розрахунків науковці розробили довгострокову стратегію виходу з кризи.

"Уповільнення та поступове повернення зростання населення до приблизно 4 мільярдів або менше до 2200 року, — пояснюють дослідники алгоритм переходу до сталого розвитку, — одночасно пом'якшуючи вплив на душу населення, є єдиним правильним шляхом".

Серед головних позитивних наслідків такого демографічного перезавантаження вчені називають глобальне оздоровлення планети. Окрім відродження дикої природи та різкого падіння обсягів парникових газів, людство зможе забути про жорстокі війни за ресурси та суттєво знизити рівень світової бідності.

Дослідники усвідомлюють, що заклики зменшити чисельність людства вдвічі порівняно з нинішніми 8 мільярдами викликають сильний скепсис у суспільстві. Проте вони попереджають, що спроби зберегти нинішню популяцію вимагатимуть таких жорстких обмежень споживання для кожної окремої людини, про які критики демографічного регулювання навіть не замислюються.

"Збільшення використання ресурсів, утворення відходів та деградація навколишнього середовища не можуть тривати вічно, — резюмують автори дослідження, закликаючи людство до негайних дій, — і чим довше ми уникатимемо стримування себе, тим гірші перспективи для майбутніх поколінь".

Попри потенційні звинувачення у політизованості, автори дослідження наполягають, що їхні висновки є виключно тверезим науковим поглядом на вичерпність земних надр та неминучий колапс у разі бездіяльності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мер Харкова Ігор Терехов жорстко відреагував на дискусії щодо можливого залучення іноземної робочої сили для відбудови країни. Поштовхом до такої заяви стали нещодавні масштабні заворушення в іспанському анклаві Сеута, куди за добу прорвалися десятки тисяч нелегалів із Марокко, що призвело до сутичок, підпалів та людських жертв.