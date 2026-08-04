Международная группа исследователей обнародовала радикальный план спасения биосферы, основанный на демографическом регулировании. Они утверждают, что единственным реальным способом остановить разрушение планеты является планомерное сокращение человечества до 4 миллиардов человек в течение следующих двух столетий.

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Стремительный демографический бум прошлого века и непомерное потребление природных богатств спровоцировали масштабный экологический кризис, угрожающий будущему человечества. Авторы нового исследования отмечают, что в научных кругах долго избегали прямого анализа первопричин этой проблемы, фокусируясь только на последствиях.

"Прошедший век массового роста населения и использование ресурсов привел ко многим нежелательным последствиям для окружающей среды, начиная от потери биоразнообразия до изменения климата", — отмечают авторы работы, указывая на серьезный пробел в предыдущих научных работах.

Проанализировав массив мировых данных, специалисты обнаружили четкую зависимость между количеством людей на планете и уровнем загрязнения и разрушения экосистем. Они смогли математически и логично доказать, как каждый новый миллиард жителей усиливает давление на биосферу. На основе этих расчетов ученые разработали долгосрочную стратегию выхода из кризиса.

"Замедление и постепенное возвращение роста населения примерно к 4 миллиардам или менее к 2200 году, — объясняют исследователи алгоритм перехода к устойчивому развитию, — одновременно смягчая влияние на душу населения, является единственным правильным путем".

Среди главных положительных последствий демографической перезагрузки ученые называют глобальное оздоровление планеты. Кроме возрождения дикой природы и резкого падения объемов парниковых газов, человечество сможет забыть о жестоких войнах за ресурсы и существенно снизить уровень мировой бедности.

Исследователи отдают себе отчет, что призывы уменьшить численность человечества вдвое по сравнению с нынешними 8 миллиардами вызывают сильный скепсис в обществе. Однако они предупреждают, что попытки сохранить нынешнюю популяцию потребуют столь жестких ограничений потребления для каждого отдельного человека, о которых критики демографического регулирования даже не задумываются.

"Увеличение использования ресурсов, образование отходов и деградация окружающей среды не могут продолжаться вечно, – резюмируют авторы исследования, призывая человечество к немедленным действиям, – и чем дольше мы будем избегать сдерживания себя, тем хуже перспективы для будущих поколений".

Несмотря на потенциальные обвинения в политизированности, авторы исследования настаивают, что их выводы являются исключительно трезвым научным взглядом на исчерпываемость земных недр и неизбежный коллапс в случае бездействия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов жестко отреагировал на дискуссии о возможном привлечении иностранной рабочей силы для восстановления страны. Толчком к такому заявлению стали недавние масштабные беспорядки в испанском анклаве Сеута, куда за сутки прорвались десятки тысяч нелегалов из Марокко, что привело к стычкам, поджогам и человеческим жертвам.