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Недилько Ксения
Международная группа исследователей обнародовала радикальный план спасения биосферы, основанный на демографическом регулировании. Они утверждают, что единственным реальным способом остановить разрушение планеты является планомерное сокращение человечества до 4 миллиардов человек в течение следующих двух столетий.
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Стремительный демографический бум прошлого века и непомерное потребление природных богатств спровоцировали масштабный экологический кризис, угрожающий будущему человечества. Авторы нового исследования отмечают, что в научных кругах долго избегали прямого анализа первопричин этой проблемы, фокусируясь только на последствиях.
Проанализировав массив мировых данных, специалисты обнаружили четкую зависимость между количеством людей на планете и уровнем загрязнения и разрушения экосистем. Они смогли математически и логично доказать, как каждый новый миллиард жителей усиливает давление на биосферу. На основе этих расчетов ученые разработали долгосрочную стратегию выхода из кризиса.
Среди главных положительных последствий демографической перезагрузки ученые называют глобальное оздоровление планеты. Кроме возрождения дикой природы и резкого падения объемов парниковых газов, человечество сможет забыть о жестоких войнах за ресурсы и существенно снизить уровень мировой бедности.
Исследователи отдают себе отчет, что призывы уменьшить численность человечества вдвое по сравнению с нынешними 8 миллиардами вызывают сильный скепсис в обществе. Однако они предупреждают, что попытки сохранить нынешнюю популяцию потребуют столь жестких ограничений потребления для каждого отдельного человека, о которых критики демографического регулирования даже не задумываются.
Несмотря на потенциальные обвинения в политизированности, авторы исследования настаивают, что их выводы являются исключительно трезвым научным взглядом на исчерпываемость земных недр и неизбежный коллапс в случае бездействия.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов жестко отреагировал на дискуссии о возможном привлечении иностранной рабочей силы для восстановления страны. Толчком к такому заявлению стали недавние масштабные беспорядки в испанском анклаве Сеута, куда за сутки прорвались десятки тысяч нелегалов из Марокко, что привело к стычкам, поджогам и человеческим жертвам.