НАТО змінює правила гри: який дозвіл вперше дадуть винищувачам

Північноатлантичний альянс готується до серйозного посилення своєї місії у країнах Балтії. Як повідомив президент Литви Гітанас Науседа, союзники ухвалили принципове рішення змінити формат повітряного патрулювання над Литвою, Латвією та Естонією, розширивши повноваження пілотів та наблизивши місію до повноцінної системи протиповітряної оборони.

Винищувачі. Фото: з відкритих джерел

За словами литовського лідера, нова концепція дозволить екіпажам не лише супроводжувати підозрілі повітряні об'єкти, як це відбувалося раніше, а й за необхідності застосовувати зброю для їх знищення, якщо вони становлять загрозу безпеці держав НАТО.

Місія повітряного патрулювання діє у регіоні з 2014 року. До цього часу її основним завданням було виявлення та супровід російських військових літаків, які регулярно з'являються над міжнародними водами між Калінінградською областю, Фінською затокою та кордонами країн Балтії.

Поштовхом до перегляду підходів стали нещодавні інциденти, коли над територією Естонії та Латвії було знищено безпілотників, які, ймовірно, українського походження, що втратили курс. У НАТО тоді наголосили, що вперше літаки місії відкрили вогонь для захисту повітряного простору Альянсу.

Науседа наголосив, що колишній формат створювався для мирного часу, проте нинішня ситуація в регіоні потребує зовсім іншої моделі реагування. Аналогічну позицію озвучив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна. За його словами, оновлена місія забезпечить значно оперативнішу реакцію на будь-які повітряні загрози та підвищить рівень безпеки на східному фланзі НАТО.

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