НАТО меняет правила игры: какое разрешение впервые дадут истребителям

Североатлантический альянс готовится к серьезному усилению своей миссии в странах Балтии. Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, союзники приняли принципиальное решение изменить формат воздушного патрулирования над Литвой, Латвией и Эстонией, расширив полномочия пилотов и приблизив миссию к полноценной системе противовоздушной обороны.

Истребители. Фото: из открытых источников

По словам литовского лидера, новая концепция позволит экипажам не только сопровождать подозрительные воздушные объекты, как это происходило ранее, но и при необходимости применять оружие для их уничтожения, если они представляют угрозу безопасности государств НАТО.

Миссия воздушного патрулирования действует в регионе с 2014 года. До настоящего времени ее основной задачей было обнаружение и сопровождение российских военных самолетов, которые регулярно появляются над международными водами между Калининградской областью, Финским заливом и границами стран Балтии.

Толчком к пересмотру подходов стали недавние инциденты, когда над территорией Эстонии и Латвии были уничтожены беспилотники, предположительно украинского происхождения, потерявшие курс. В НАТО тогда отметили, что впервые самолеты миссии открыли огонь для защиты воздушного пространства Альянса.

Науседа подчеркнул, что прежний формат создавался для мирного времени, однако нынешняя ситуация в регионе требует совершенно иной модели реагирования. Аналогичную позицию озвучил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна. По его словам, обновленная миссия обеспечит значительно более оперативную реакцию на любые воздушные угрозы и повысит уровень безопасности на восточном фланге НАТО.

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