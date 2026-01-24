logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події НАТО таки готується до війни: що з'явиться на кордоні з РФ та Білоруссю
commentss НОВИНИ Всі новини

НАТО таки готується до війни: що з'явиться на кордоні з РФ та Білоруссю

Альянс має намір за два роки розгорнути автоматизовану систему оборони з дронами та датчиками

24 січня 2026, 16:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

НАТО планує протягом найближчих двох років кардинально змінити систему оборони на кордонах з Росією та Білоруссю, створивши масштабну автоматизовану зону безпеки з використанням роботизованих систем, датчиків та безпілотників. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на заяви представників альянсу.

НАТО таки готується до війни: що з'явиться на кордоні з РФ та Білоруссю

Військові НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як розповів заступник начальника штабу командування сухопутних сил НАТО генерал Томас Ловін в інтерв'ю Welt am Sonntag, до східних кордонів буде перекинуто значні обсяги військової техніки та озброєнь. За його словами, запаси озброєнь у країнах НАТО, що межують із Росією, помітно перевищать колишні рівні.

Нова концепція оборони передбачає створення багаторівневої та високотехнологічної системи, в якій ключова роль відводиться автоматизованим засобам. Генерал Ловін пояснив, що на першому етапі стримування потенційного супротивника забезпечуватиметься роботизованими озброєннями, які повинні уповільнити або зупинити просування ворожих сил ще до прямого контакту з підрозділами НАТО.

"Автоматизована зона" замислюється як простір з мінімальною присутністю особового складу. Основна ідея полягає у збереженні життя військовослужбовців: противнику, у разі агресії, спочатку доведеться долати технологічні бар'єри, а не стикатися безпосередньо із солдатами.

Виступ генерала Ловіна став першим публічним підтвердженням нової оборонної концепції Північноатлантичного альянсу. Як зазначає Welt am Sonntag, завершення розгортання системи планується до кінця 2027 року. У НАТО розраховують, що такий підхід суттєво посилить захист східного флангу та підвищить готовність альянсу до можливих загроз на кордоні РФ та Білорусі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США розкрили хитрий план Путіна: як Москва тисне на Трампа і зриває переговори про мир.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/BILD_Russian/27798
Теги:

Новини

Всі новини