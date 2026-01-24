НАТО таки готується до війни: що з'явиться на кордоні з РФ та Білоруссю

НАТО планує протягом найближчих двох років кардинально змінити систему оборони на кордонах з Росією та Білоруссю, створивши масштабну автоматизовану зону безпеки з використанням роботизованих систем, датчиків та безпілотників. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на заяви представників альянсу.

Військові НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як розповів заступник начальника штабу командування сухопутних сил НАТО генерал Томас Ловін в інтерв'ю Welt am Sonntag, до східних кордонів буде перекинуто значні обсяги військової техніки та озброєнь. За його словами, запаси озброєнь у країнах НАТО, що межують із Росією, помітно перевищать колишні рівні.

Нова концепція оборони передбачає створення багаторівневої та високотехнологічної системи, в якій ключова роль відводиться автоматизованим засобам. Генерал Ловін пояснив, що на першому етапі стримування потенційного супротивника забезпечуватиметься роботизованими озброєннями, які повинні уповільнити або зупинити просування ворожих сил ще до прямого контакту з підрозділами НАТО.

"Автоматизована зона" замислюється як простір з мінімальною присутністю особового складу. Основна ідея полягає у збереженні життя військовослужбовців: противнику, у разі агресії, спочатку доведеться долати технологічні бар'єри, а не стикатися безпосередньо із солдатами.

Виступ генерала Ловіна став першим публічним підтвердженням нової оборонної концепції Північноатлантичного альянсу. Як зазначає Welt am Sonntag, завершення розгортання системи планується до кінця 2027 року. У НАТО розраховують, що такий підхід суттєво посилить захист східного флангу та підвищить готовність альянсу до можливих загроз на кордоні РФ та Білорусі.

