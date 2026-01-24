НАТО все-таки готовится к войне: что появится на границе с РФ и Беларусью

НАТО планирует в течение ближайших двух лет кардинально изменить систему обороны на границах с Россией и Беларусью, создав масштабную автоматизированную зону безопасности с использованием роботизированных систем, датчиков и беспилотников. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявления представителей альянса.

Военные НАТО. Фото: из открытых источников

Как рассказал заместитель начальника штаба командования сухопутных сил НАТО генерал Томас Ловин в интервью Welt am Sonntag, к восточным рубежам будут переброшены значительные объёмы военной техники и вооружений. По его словам, запасы вооружений в странах НАТО, граничащих с Россией, заметно превысят прежние уровни.

Новая концепция обороны предполагает создание многоуровневой и высокотехнологичной системы, в которой ключевая роль отводится автоматизированным средствам. Генерал Ловин пояснил, что на первом этапе сдерживание потенциального противника будет обеспечиваться роботизированными вооружениями, которые должны замедлить или остановить продвижение вражеских сил ещё до прямого контакта с подразделениями НАТО.

"Автоматизированная зона" задумывается как пространство с минимальным присутствием личного состава. Основная идея заключается в сохранении жизни военнослужащих: противнику, в случае агрессии, сначала придётся преодолевать технологические барьеры, а не сталкиваться напрямую с солдатами.

Выступление генерала Ловина стало первым публичным подтверждением новой оборонной концепции Североатлантического альянса. Как отмечает Welt am Sonntag, завершение развёртывания системы планируется к концу 2027 года. В НАТО рассчитывают, что такой подход существенно усилит защиту восточного фланга и повысит готовность альянса к возможным угрозам на границе РФ и Беларуси.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США раскрыли хитрый план Путина: как Москва давит на Трампа и срывает переговоры о мире.



