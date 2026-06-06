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НАТО підняло винищувачі через тривогу: куди проривалася російська авіація

Відразу шість військових літаків РФ опинилися у центрі операції Альянсу, яка знову продемонструвала напруженість біля кордонів НАТО

6 червня 2026, 14:52
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Кравцев Сергей

Французькі винищувачі Rafale, які несуть бойове чергування в рамках місії НАТО Baltic Air Policing, підняли в повітря для перехоплення групи російських військових літаків над Балтійським морем. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил Франції.

НАТО підняло винищувачі через тривогу: куди проривалася російська авіація

Винищувач Rafale. Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався 2 червня. Після виявлення невідомих повітряних цілей командування Альянсу активувало систему швидкого реагування QRA, яка дозволяє винищувачам злітати за лічені хвилини. На виконання завдання були направлені два французькі Rafale, що базуються на авіабазі в литовському Шяуляї.

Під час польоту екіпажі виконали візуальну ідентифікацію шести російських літаків. Серед них опинилися багатоцільові винищувачі Су-35С, фронтові бомбардувальники Су-34 та Су-24, військово-транспортний Іл-76, а також літаки спостереження Ан-12 та Ан-30.

В даний час Франція підтримує свою участь у місії Baltic Air Policing чотирма двомісними винищувачами Rafale B. Їхнє головне завдання – контроль повітряного простору країн Балтії та оперативне реагування на будь-які потенційні загрози.

У НАТО наголошують, що такі перехоплення стали практично регулярною практикою. Особливе занепокоєння викликає те, що російські військові літаки нерідко виконують польоти без активованих транспондерів або без попередження цивільних диспетчерських служб. Такі дії підвищують ризики для цивільної авіації та вимагають негайної реакції з боку сил Альянсу.

Ситуація в Балтійському регіоні залишається однією з найчутливіших для НАТО. В Альянсі нагадують, що подібні операції проводяться виключно для ідентифікації повітряних цілей та забезпечення безпеки союзників. При цьому статистика показує стійку активність російської авіації біля країн-членів блоку. Так, раніше британські винищувачі Typhoon за чотири місяці служби в регіоні здійснили близько півсотні таких перехоплень.

Черговий виліт французьких Rafale став ще одним сигналом того, що повітряне протистояння між Росією та НАТО у Балтійському регіоні залишається одним із ключових елементів сучасної європейської безпеки.

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Джерело: https://x.com/FrenchForces/status/2062583572918079564?s=20
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