Франция готовит воздушную революцию: кто будет патрулировать небо вместе с истребителями

Франция ускоряет разработку нового поколения боевой авиации, в которой пилотируемые самолеты будут действовать в тесной связке с автономными беспилотниками. Речь идет о концепции так называемых "верных ведомых" — боевых дронов, способных сопровождать истребители во время выполнения сложных миссий.

Истребитель Rafale. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики, такие аппараты рассматриваются как один из ключевых элементов будущих воздушных войн. Они смогут брать на себя часть боевых задач, проводить разведку, отвлекать системы противовоздушной обороны противника и участвовать в нанесении ударов по целям.

Французские военные уже определились с платформой, которая станет основой для испытаний новой концепции. Несмотря на то, что в перспективе беспилотники должны работать вместе с новейшими версиями истребителей Rafale, для первых экспериментов было решено использовать модернизированные самолеты Mirage 2000D.

Выбор оказался неожиданным, поскольку именно Rafale считается главным боевым самолетом французских ВВС. Однако специалисты пришли к выводу, что Mirage обеспечивает большую гибкость для тестирования новых технологий и позволяет быстрее внедрять экспериментальные решения.

Для реализации программы два самолета Mirage 2000D переоборудуют в специальные летающие лаборатории. Они получат дополнительное вычислительное оборудование, которое позволит испытывать алгоритмы искусственного интеллекта непосредственно во время полетов. Первые практические испытания концепции ожидаются уже в 2028 году.

Французское командование рассматривает беспилотных помощников как способ существенно увеличить ударные возможности авиации без значительного роста рисков для пилотов. Такая концепция также является важной частью европейских проектов создания авиации следующего поколения.

Для Украины эта тема представляет отдельный интерес, поскольку ранее обсуждалась возможность приобретения французских истребителей Rafale. В перспективе появление совместимых боевых дронов может значительно расширить потенциал подобных самолетов, хотя до массового внедрения технологии еще остается несколько лет и множество технических вызовов.

Читайте также на портале "Комментарии" — курьез в аэропорту Франции: самолет Ryanair забыл 150 пассажиров.



