Франція готує повітряну революцію: хто патрулюватиме небо разом із винищувачами

Франція прискорює розробку нового покоління бойової авіації, в якій пілотовані літаки діятимуть у тісному зв'язуванні з автономними безпілотниками. Йдеться концепції про "вірних ведених" — бойових дронів, здатних супроводжувати винищувачі під час виконання складних місій.

Винищувач Rafale. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають аналітики, такі апарати розглядаються як один із ключових елементів майбутніх повітряних воєн. Вони зможуть брати на себе частину бойових завдань, проводити розвідку, відволікати системи протиповітряної оборони супротивника та брати участь у завдання ударів по цілях.

Французькі військові вже визначились із платформою, яка стане основою для випробувань нової концепції. Незважаючи на те, що в перспективі безпілотники мають працювати разом із новітніми версіями винищувачів Rafale, для перших експериментів було вирішено використати модернізовані літаки Mirage 2000D.

Вибір виявився несподіваним, оскільки саме Rafale вважається головним бойовим літаком французьких ВПС. Проте фахівці дійшли висновку, що Mirage забезпечує велику гнучкість для тестування нових технологій та дозволяє швидше впроваджувати експериментальні рішення.

Для реалізації програми два літаки Mirage 2000D переобладнують у спеціальні лабораторії, що літають. Вони отримають додаткове обчислювальне обладнання, яке дозволить випробовувати алгоритми штучного інтелекту безпосередньо під час польотів. Перші практичні випробування концепції очікуються вже 2028 року.

Французьке командування розглядає безпілотних помічників як спосіб суттєво збільшити ударні можливості авіації без значного зростання ризиків для пілотів. Така концепція є також важливою частиною європейських проектів створення авіації наступного покоління.

Для України ця тема становить окремий інтерес, оскільки раніше обговорювалася можливість придбання французьких винищувачів Rafale. У перспективі поява сумісних бойових дронів може значно розширити потенціал подібних літаків, хоча до масового впровадження технології ще залишається кілька років і безліч технічних викликів.

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