НАТО подняло истребители по тревоге: куда прорывалась российская авиация

Французские истребители Rafale, несущие боевое дежурство в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing, были подняты в воздух для перехвата группы российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Франции.

Истребитель Rafale. Фото: из открытых источников

Инцидент произошел 2 июня. После обнаружения неизвестных воздушных целей командование Альянса активировало систему быстрого реагирования QRA, которая позволяет истребителям взлетать в считанные минуты. На выполнение задачи были направлены два французских Rafale, базирующиеся на авиабазе в литовском Шяуляе.

Во время полета экипажи выполнили визуальную идентификацию шести российских самолетов. Среди них оказались многоцелевые истребители Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24, военно-транспортный Ил-76, а также самолеты наблюдения Ан-12 и Ан-30.

В настоящее время Франция поддерживает свое участие в миссии Baltic Air Policing четырьмя двухместными истребителями Rafale B. Их главная задача – контроль воздушного пространства стран Балтии и оперативное реагирование на любые потенциальные угрозы.

В НАТО подчеркивают, что подобные перехваты стали практически регулярной практикой. Особую обеспокоенность вызывает то, что российские военные самолеты нередко выполняют полеты без активированных транспондеров или без предварительного уведомления гражданских диспетчерских служб. Такие действия повышают риски для гражданской авиации и требуют немедленной реакции со стороны сил Альянса.

Ситуация в Балтийском регионе остается одной из наиболее чувствительных для НАТО. В Альянсе напоминают, что подобные операции проводятся исключительно для идентификации воздушных целей и обеспечения безопасности союзников. При этом статистика показывает устойчивую активность российской авиации у границ стран-членов блока. Так, ранее британские истребители Typhoon за четыре месяца службы в регионе осуществили около полусотни подобных перехватов.

Очередной вылет французских Rafale стал еще одним сигналом того, что воздушное противостояние между Россией и НАТО в Балтийском регионе остается одним из ключевых элементов современной европейской безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Франция готовит воздушную революцию: кто будет патрулировать небо вместе с истребителями.