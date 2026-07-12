Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври зустрівся із Зеленським: обговорили відновлення Успенського собору

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври повідомив про зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили відновлення Успенського собору після російського обстрілу, а також подальший розвиток монастиря.

Зустріч Зеленського з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври

За словами намісника, він подякував главі держави за увагу до Києво-Печерської лаври, відкритість до діалогу та підтримку у питаннях збереження однієї з головних православних святинь України.

Під час зустрічі окрему увагу приділили наслідкам російської атаки на Успенський собор, перебігу відновлювальних робіт та актуальним викликам, з якими сьогодні стикається Лавра.

"Саме завдяки увазі Президента та підтримці держави вдалося оперативно розпочати роботи із порятунку Успенського собору, який є безцінною духовною спадщиною українського народу", – зазначив намісник.

Він також повідомив, що Володимир Зеленський підтвердив готовність держави й надалі підтримувати Києво-Печерську лавру, сприяти завершенню відновлення Успенського собору та розвитку монастиря.

Крім того, сторони обговорили плани щодо подальшого життя обителі після завершення реставраційних робіт.

На завершення намісник наголосив, що молиться за Україну, її захисників і захисниць, а також за Президента України, побажавши державі справедливого та довгоочікуваного миру.

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