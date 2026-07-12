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Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры встретился с Зеленским: обсудили восстановление Успенского собора

Благодаря вниманию Президента и поддержке государства удалось оперативно начать работы по спасению Успенского собора.

12 июля 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сообщил о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудили возобновление Успенского собора после российского обстрела, а также дальнейшее развитие монастыря.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры встретился с Зеленским: обсудили восстановление Успенского собора

Встреча Зеленского с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры

По словам наместника, он поблагодарил главу государства за внимание к Киево-Печерской лавре, открытость к диалогу и поддержку в вопросах сохранения одной из главных православных святынь Украины.

В ходе встречи особое внимание было уделено последствиям российской атаки на Успенский собор, течению восстановительных работ и актуальным вызовам, с которыми сегодня сталкивается Лавра.

"Именно благодаря вниманию Президента и поддержке государства удалось оперативно приступить к работе по спасению Успенского собора, который является бесценным духовным наследием украинского народа", – отметил наместник.

Он также сообщил, что Владимир Зеленский подтвердил готовность государства и дальше поддерживать Киево-Печерскую лавру, способствовать завершению восстановления Успенского собора и развития монастыря.

Кроме того, стороны обсудили планы дальнейшей жизни обители после завершения реставрационных работ.

В завершение наместник подчеркнул, что молится за Украину, ее защитников и защитниц, а также за Президента Украины, пожелав государству справедливого и долгожданного мира.

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