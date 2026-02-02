«Нам протриматися три ночі й три дні»: Наталка Діденко анонсувала потепління після сильних морозів

Україна входить у період найсильніших зимових холодів. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, саме 2, 3 та 4 лютого стануть "піком холоду" в країні, після чого очікується зміна погодних умов.

«Нам протриматися три ночі й три дні»: Наталка Діденко анонсувала потепління після сильних стрітенських морозів

Морози на Стрітення

Свято Стрітення Україна зустріне з екстремально низькими температурами. "Передбачається дуже холодна погода із температурою повітря вночі -20-28 градусів, вдень -12-19 градусів", — зазначає синоптик. У південних регіонах буде дещо м'якше: вночі -12-18, а вдень -2-10 градусів. У Києві найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -25 градусів, а вдень триматимуться на позначці -15.

Завдяки впливу антициклону опадів у більшості областей не буде, проте через близькість чорноморського циклону в Криму та Приазов'ї можливі сніг та хуртовини.

Прикмета про півня та ранню весну

Попри сувору погоду, Наталка Діденко згадала про народну прикмету: якщо на Стрітення півень не може напитися води з калюжі через мороз, весна буде ранньою. "Оскільки завтра буде відлига з отріцатєльним знаком, морози очікуються сильними, то є надія на ранню весну", — іронізує експертка.

Коли чекати на полегшення?

Синоптик заспокоює, що тривалість екстремальних морозів буде недовгою. "Схоже, що 2, 3 та 4-го лютого в Україні буде пік холоду, а далі, з 5-6-го лютого морози відчутно послабшають", — прогнозує Діденко. За її словами, українцям залишилося перечекати лише кілька складних діб перед відчутним потеплінням.

