«Нам продержаться три ночи и три дня»: Наталья Диденко анонсировала потепление после сильных морозов

Украина входит в период сильнейших зимних холодов. По прогнозу синоптика Наталки Диденко именно 2, 3 и 4 февраля станут "пиком холода" в стране, после чего ожидается изменение погодных условий.

«Нам продержаться три ночи и три дня»: Наталья Диденко анонсировала потепление после сильных стритенских морозов

Морозы на Сретение

Праздник Сретения Украина встретит с экстремально низкими температурами. "Предполагается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20-28 градусов, днем -12-19 градусов", — отмечает синоптик. В южных регионах будет несколько мягче: ночью -12-18 градусов, а днем -2-10 градусов. В Киеве в ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -25 градусов, а днем будут держаться на отметке -15.

Благодаря влиянию антициклона осадков в большинстве областей не будет, однако из-за близости черноморского циклона в Крыму и Приазовье возможны снег и метели.

Примета о петухе и ранней весне

Несмотря на суровую погоду, Наталья Диденко вспомнила о народной примете: если на Сретенье петух не может напиться воды из лужи из-за мороза, весна будет ранней. "Поскольку завтра будет оттепель с отрицательным знаком, морозы ожидаются сильными, то есть надежда на раннюю весну", — иронизирует эксперт.

Когда ждать облегчения?

Синоптик успокаивает, что продолжительность экстремальных морозов будет недолгой. "Похоже, что 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а дальше, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабеют", — прогнозирует Диденко. По ее словам, украинцам осталось переждать всего несколько сложных суток перед ощутимым потеплением.

