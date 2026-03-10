Нафтовий шок накриє ще одну галузь: що вже дорожчає

Світові авіакомпанії почали масово підвищувати ціни на авіаквитки через різке подорожчання пального, спричинене війною на Близькому Сході. Першими про підвищення тарифів заявили Qantas Airways та Air New Zealand, повідомляє Reuters.

Авіаперельоти. Фото: з відкритих джерел

За даними новозеландського перевізника, ціни на авіаційне паливо після початку конфлікту різко зросли: якщо раніше барель коштував близько 85-90 доларів, то тепер ціна коливається в межах 150-200 доларів. Через таку нестабільність компанія навіть призупинила фінансовий прогноз на 2026 рік.

Зростання вартості пального стало наслідком війни, у якій беруть участь США та Ізраїль проти Іран. Конфлікт спричинив різкий стрибок світових цін на нафту, що вже відчутно впливає на глобальні подорожі.

Крім подорожчання квитків, авіакомпанії змушені змінювати маршрути. Через нестабільний повітряний простір над Близьким Сходом частину рейсів до Європи можуть перенаправляти іншими шляхами.

Напружена ситуація вже створює ризики для польотів. За даними сервісу Flightradar24, 10 березня кілька літаків, що прямували до Дубай, були змушені кружляти в повітрі через можливу ракетну загрозу. У підсумку всі рейси благополучно приземлилися.

Тим часом інші перевізники також реагують на кризу. Cathay Pacific оголосила про додаткові рейси до Лондон і Цюрих, тоді як Hong Kong Airlines підвищує паливні збори більш ніж на 35%.

Проблеми вже впливають і на туристичний ринок. Туроператори почали скасовувати поїздки до регіону, а деякі країни попереджають про можливі втрати мільярдів доларів через падіння турпотоку.

Експерти наголошують: якщо конфлікт затягнеться, авіаквитки можуть подорожчати ще більше, а кількість рейсів на популярних напрямках суттєво скоротиться.

