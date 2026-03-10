Ормузьку протоку буде розблоковано: яку вимогу Іран постав європейським та арабським країнам

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що європейські та арабські країни зможуть отримати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку, якщо виселять послів США та Ізраїлю. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє The Guardian.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

За даними іранської державної телекомпанії IRIB, яка посилається на КВІР, безперешкодний прохід може почати діяти вже від сьогодні – з вівторка, 10 березня.

"Ці країни матимуть „повне право на свободу“ для транзиту стратегічно важливим водним шляхом, якщо вони розірвуть дипломатичні відносини як з Ізраїлем, так і зі Сполученими Штатами", — пише The Guardian, цитуючи заяву КВІР.

Водночас автори публікації зазначають, що нині в акваторії по обидва боки Ормузької протоки перебувають сотні суден. Нафтовий і судноплавний ринки уважно стежать за ситуацією, очікуючи сигналів про можливе відновлення повноцінного руху через цей вузький морський коридор.

Варто зазначити, що приблизно п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу зазвичай проходить саме через Ормузьку протоку.

