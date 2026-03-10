Ормузский пролив будет разблокирован: какое требование Иран предъявил европейским и арабским странам

Корпус стражей исламской революции Ирана (КИР) заявил, что европейские и арабские страны смогут получить беспрепятственный проход через Ормузский пролив, если выселят послов США и Израиля. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

По данным иранской государственной телекомпании IRIB, которая ссылается на КСИР, беспрепятственный проход может начать действовать уже сегодня — со вторника, 10 марта.

"У этих стран будет "полное право на свободу" для транзита стратегически важным водным путем, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами", — пишет The Guardian, цитируя заявление КСИР.

В то же время авторы публикации отмечают, что в настоящее время в акватории с обеих сторон Ормузского пролива находятся сотни судов. Нефтяной и судоходный рынки внимательно следят за ситуацией, ожидая сигналов о возможном возобновлении полноценного движения через этот узкий морской коридор.

Следует отметить, что примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит именно через Ормузский пролив.

