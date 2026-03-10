logo

Ормузский пролив будет разблокирован: какое требование Иран предъявил европейским и арабским странам
commentss НОВОСТИ Все новости

Ормузский пролив будет разблокирован: какое требование Иран предъявил европейским и арабским странам

Нефтяной и судоходный рынки придирчиво следят за ситуацией вокруг Ирана.

10 марта 2026, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Корпус стражей исламской революции Ирана (КИР) заявил, что европейские и арабские страны смогут получить беспрепятственный проход через Ормузский пролив, если выселят послов США и Израиля. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

Ормузский пролив будет разблокирован: какое требование Иран предъявил европейским и арабским странам

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

По данным иранской государственной телекомпании IRIB, которая ссылается на КСИР, беспрепятственный проход может начать действовать уже сегодня — со вторника, 10 марта.

"У этих стран будет "полное право на свободу" для транзита стратегически важным водным путем, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами", — пишет The Guardian, цитируя заявление КСИР.

В то же время авторы публикации отмечают, что в настоящее время в акватории с обеих сторон Ормузского пролива находятся сотни судов. Нефтяной и судоходный рынки внимательно следят за ситуацией, ожидая сигналов о возможном возобновлении полноценного движения через этот узкий морской коридор.

Следует отметить, что примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит именно через Ормузский пролив.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сына покойного Али Хаменеи, если тот не пойдет на уступки США, в том числе не остановит ядерную программу страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета The Wall Street Journal , журналисты которой общались с несколькими действующими и бывшими американскими чиновниками.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп сделал резонансное заявление о будущем Кубы, фактически поставив островному государству жесткий ультиматум. По словам американского лидера, Гавана имеет только два сценария: согласиться на "дружеское поглощение" Соединенными Штатами или столкнуться с тем же результатом, но уже без дипломатии. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами, отвечая на вопросы о переговорах, которые с кубинскими властями ведет госсекретарь Марко Рубио.




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/mar/09/iran-war-live-updates-new-supreme-leader-mojtaba-khamenei-oil-prices-soar?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-69af44818f08ef977b472e91#block-69af44818f08ef977b472e91
