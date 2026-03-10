Нефтяной шок накроет еще одну отрасль: что уже дорожает

Мировые авиакомпании начали массово повышать цены на авиабилеты из-за резкого подорожания горючего, вызванного войной на Ближнем Востоке. Первыми о повышении тарифов заявили Qantas Airways и Air New Zealand, сообщает Reuters.

Авиаперелеты. Фото: из открытых источников

По данным новозеландского перевозчика, цены на авиационное топливо после начала конфликта резко выросли: если раньше баррель стоил около 85-90 долларов, то теперь цена колеблется в пределах 150-200 долларов. Из-за такой нестабильности компания даже приостановила финансовый прогноз на 2026 год.

Рост стоимости горючего явился следствием войны, в которой принимают участие США и Израиль против Иран. Конфликт повлек за собой резкий скачок мировых цен на нефть, что уже ощутимо влияет на глобальные путешествия.

Кроме удорожания билетов, авиакомпании вынуждены менять маршруты. Из-за нестабильного воздушного пространства над Ближним Востоком часть рейсов в Европу могут перенаправляться другими путями.

Напряженная ситуация создает риски для полетов. По данным сервиса Flightradar24, 10 марта несколько самолетов, следовавших в Дубай, были вынуждены кружить в воздухе из-за возможной ракетной угрозы. В итоге все рейсы благополучно приземлились.

Между тем, другие перевозчики также реагируют на кризис. Cathay Pacific объявила о дополнительных рейсах в Лондон и Цюрих, в то время как Hong Kong Airlines повышает топливные сборы более чем на 35%.

Проблемы уже влияют и на туристический рынок. Туроператоры начали отменять поездки в регион, а некоторые страны предупреждают о возможных потерях миллиардов долларов из-за падения турпотока.

Эксперты отмечают: если конфликт затянется, авиабилеты могут подорожать еще больше, а количество рейсов в популярных направлениях существенно сократится.

