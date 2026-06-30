Нафтовий ринок різко змінив курс: чому добрі новини для Путіна закінчилися

Якщо раніше Росія вигравала від стрімкого подорожчання нафти через загострення ситуації на Близькому Сході, тепер ситуація змінюється. Світовий ринок нафти розпочав новий тиждень зниженням котирувань, оскільки учасники торгів пов'язують свої очікування з можливим поновленням діалогу між Сполученими Штатами та Іраном. Додатковий вплив на настрої інвесторів надає збереження відносного спокою в районі Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти.

Зниження нафтових цін. Фото: із відкритих джерел

Вартість нафти марки Brent із постачанням у серпні знизилася до 72,51 долара за барель, а американська WTI опустилася до 70,36 долара. Таким чином, обидва еталонні сорти практично повернулися до рівнів, які спостерігалися до різкого загострення ситуації на Близькому Сході.

За словами аналітиків, ринок закладає в ціни можливість дипломатичного прогресу, хоча остаточної впевненості у проведенні переговорів поки немає. Експерти зазначають, що навіть очікування можливої зустрічі здатні тимчасово послабити побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Ще одним фактором тиску на котирування залишається ситуація у Китаї. Інвестори, як і раніше, сумніваються у швидкому відновленні попиту з боку найбільшого світового імпортера нафти, що обмежує потенціал зростання цін.

Водночас перспективи переговорів між Вашингтоном та Тегераном залишаються невизначеними. В Ірані заявили про підготовку консультацій з Оманом з питань транзиту через Ормузьку протоку, проте представники Міністерства закордонних справ країни наголосили, що офіційні переговори зі США найближчими днями поки що не підтверджені.

Президент США Дональд Трамп також не став робити однозначних прогнозів щодо можливої зустрічі в Досі, зазначивши, що її значення стане зрозумілим лише після появи конкретних результатів. Поки що нафтовий ринок продовжує балансувати між надіями на дипломатичне врегулювання та ризиками нового витка напруженості в регіоні.

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