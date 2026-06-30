Нефтяной рынок резко изменил курс: почему хорошие новости для Путина закончились

Если раньше Россия выигрывала от стремительного подорожания нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, то теперь ситуация меняется. Мировой рынок нефти начал новую неделю снижением котировок, поскольку участники торгов связывают свои ожидания с возможным возобновлением диалога между Соединенными Штатами и Ираном. Дополнительное влияние на настроения инвесторов оказывает сохранение относительного спокойствия в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

Снижение цен на нефть. Фото: из открытых источников

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась до 72,51 доллара за баррель, а американская WTI опустилась до 70,36 доллара. Таким образом, оба эталонных сорта практически вернулись к уровням, которые наблюдались до резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По словам аналитиков, рынок закладывает в цены вероятность дипломатического прогресса, хотя окончательной уверенности в проведении переговоров пока нет. Эксперты отмечают, что даже ожидания возможной встречи способны временно ослабить опасения относительно перебоев с поставками нефти через стратегически важный Ормузский пролив.

Еще одним фактором давления на котировки остается ситуация в Китае. Инвесторы по-прежнему сомневаются в быстром восстановлении спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти, что ограничивает потенциал роста цен.

Вместе с тем перспективы переговоров между Вашингтоном и Тегераном остаются неопределенными. В Иране заявили о подготовке консультаций с Оманом по вопросам транзита через Ормузский пролив, однако представители Министерства иностранных дел страны подчеркнули, что официальные переговоры с США в ближайшие дни пока не подтверждены.

Президент США Дональд Трамп также не стал делать однозначных прогнозов относительно возможной встречи в Дохе, отметив, что ее значение станет понятно только после появления конкретных результатов. Пока же нефтяной рынок продолжает балансировать между надеждами на дипломатическое урегулирование и рисками нового витка напряженности в регионе.

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