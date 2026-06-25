Нефть дешевеет: в Украине снова заговорили о странных ценах на АЗС

Падение мировых цен на нефть снова поставило под вопрос механизмы формирования стоимости горючего в Украине. После непродолжительного скачка, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, котировки марки Brent опустились до отметки около 72 долларов за баррель, что ниже уровня, наблюдавшегося до эскалации конфликта вокруг Ирана.

АЗС. Фото: из открытых источников

На эту тенденцию указал народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, возникает логичный вопрос: почему украинские автомобилисты практически не ощущают удешевление на автозаправках, если мировой рынок уже отыграл предыдущий рост?

Особое возмущение вызывает быстрота реакции топливного рынка на подорожание нефти. Когда котировки начали расти, цены на украинские АЗС отреагировали почти мгновенно. По возвращении стоимости сырья к предыдущим показателям операторы рынка не спешат пересматривать ценники в сторону уменьшения.

Эта ситуация снова актуализировала дискуссию о возможном отсутствии реальной конкуренции на топливном рынке. Ранее глава Антимонопольного комитета уверял народных депутатов, что признаков сговора между крупнейшими сетями автозаправочных станций нет.

Впрочем, эксперты отмечают, что конечная цена горючего зависит не только от стоимости нефти. На нее влияют логистика, налоги, валютный курс, запасы, закупленные по старым ценам, а также операционные расходы компаний. Вместе с тем, общество ожидает большей прозрачности в ценообразовании.

На фоне снижения нефтяных котировок украинские водители все чаще задают вопрос: если цены на мировом рынке падают так же быстро, как раньше росли, то почему бензин и дизель в Украине остаются почти неизменными? Именно ответ на этот вопрос может стать одним из главных вызовов для регуляторов в ближайшее время.

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