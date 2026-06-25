Нафта дешевшає: в Україні знову заговорили про дивні ціни на АЗС

Падіння світових цін на нафту знову поставило під сумнів механізми формування вартості пального в Україні. Після нетривалого стрибка, викликаного загостренням ситуації на Близькому Сході, котирування марки Brent опустилися до позначки близько 72 доларів за барель, що нижче рівня, який спостерігався до ескалації конфлікту навколо Ірану.

АЗС. Фото: з відкритих джерел

На цю тенденцію звернув увагу народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, виникає логічне запитання: чому українські автомобілісти практично не відчувають здешевлення на автозаправках, якщо світовий ринок уже відіграв попереднє зростання?

Особливе обурення викликає швидкість реакції паливного ринку на подорожчання нафти. Коли котирування почали зростати, ціни на українських АЗС відреагували майже миттєво. Натомість після повернення вартості сировини до попередніх показників оператори ринку не поспішають переглядати цінники у бік зменшення.

Ця ситуація знову актуалізувала дискусію щодо можливої відсутності реальної конкуренції на паливному ринку. Раніше голова Антимонопольного комітету запевняв народних депутатів, що ознак змови між найбільшими мережами автозаправних станцій немає.

Втім, експерти зазначають, що кінцева ціна пального залежить не лише від вартості нафти. На неї впливають логістика, податки, валютний курс, запаси, закуплені за старими цінами, а також операційні витрати компаній. Водночас суспільство очікує більшої прозорості у ціноутворенні.

На тлі зниження нафтових котирувань українські водії дедалі частіше ставлять питання: якщо ціни на світовому ринку падають так само швидко, як раніше зростали, то чому бензин та дизель в Україні залишаються майже незмінними? Саме відповідь на це питання може стати одним із головних викликів для регуляторів найближчим часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — коли на АЗС України здешевшає паливо: є один важливий нюанс.



