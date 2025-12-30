На Заході розкрили, чому Путін найбільше виграв від зустрічі Трампа та Зеленського

Особиста зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського на перший погляд виглядала однією з найвдаліших за останній час. Як пише CNN, це вже шостий контакт лідерів за рік, протягом якого відносини між Києвом і Вашингтоном неодноразово опинялися на межі серйозної кризи і вимагали постійного "перезавантаження".

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зеленський з'явився на переговорах у суворому чорному костюмі – тому самому компромісному варіанті, який він одягав у Білому домі у жовтні. Трамп назвав зустріч "чудовою", поцікавився, чи сподобалася українській делегації їжа, і дозволив собі іронічний коментар на адресу генерала, який супроводжував президента України.

За оцінкою CNN, хоча момент був незручним, він все ж таки не порівняти з публічним приниженням Зеленського в Овальному кабінеті в лютому.

Проте за фасадом ввічливості, зазначає видання, проглядалася колишня лінія Білого дому – тиск на Київ за одночасного прагнення не дратувати Москву. Найчутливішим питанням знову стали території. Трамп припустив, що частину з них може "захопити" вже найближчими місяцями, і поставив риторичне запитання: чи не краще Україні домовитися зараз.

CNN звертає увагу, що це формулювання майже дослівно повторює позицію Кремля. Раніше помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Києву "розумно" ухвалити рішення щодо Донбасу, посилаючись на ситуацію на фронті.

При цьому Зеленський дав зрозуміти: будь-які територіальні поступки чи зміна статусу земель можливі лише через референдум і лише після тимчасового перемир'я на строк не менше 60 днів.

На тлі наближення 2026 року дипломатична активність посилюється. Заплановані зустрічі радників, потім – засідання Коаліції охочих у Парижі, а пізніше не виключено саміт у Вашингтоні. Адміністрація Трампа запропонувала продовжити діалог у форматі робочих груп – ідею підтримали й у Москві.

Експерти розходяться в оцінках. У Chatham House вважають, що боротьба України за Трампа ще не програно. Водночас, екс-дипломат РФ Борис Бондарєв скептичний: за його словами, створення робочих груп часто означає відкладення рішень на невизначений термін.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія незабаром розчехлить свою "нову зброю": про що йдеться.



