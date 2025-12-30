На Западе раскрыли, почему Путин больше всего выиграл от встречи Трампа и Зеленского

Личная встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на первый взгляд выглядела одной из самых удачных за последнее время. Как пишет CNN, это уже шестой контакт лидеров за год, на протяжении которого отношения между Киевом и Вашингтоном не раз оказывались на грани серьезного кризиса и требовали постоянной "перезагрузки".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Зеленский появился на переговорах в строгом черном костюме – том самом компромиссном варианте, который он надевал в Белом доме в октябре. Трамп назвал встречу "замечательной", поинтересовался, понравилась ли украинской делегации еда, и позволил себе ироничный комментарий в адрес генерала, сопровождавшего президента Украины.

По оценке CNN, хотя момент был неловким, он все же не сравним с публичным унижением Зеленского в Овальном кабинете в феврале.

Однако за фасадом вежливости, отмечает издание, просматривалась прежняя линия Белого дома – давление на Киев при одновременном стремлении не раздражать Москву. Самым чувствительным вопросом вновь стали территории. Трамп допустил, что часть из них может быть "захвачена" уже в ближайшие месяцы, и задал риторический вопрос: не лучше ли Украине договориться сейчас.

CNN обращает внимание, что эта формулировка почти дословно повторяет позицию Кремля. Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Киеву "разумно" принять решение по Донбассу, ссылаясь на ситуацию на фронте.

При этом Зеленский дал понять: любые территориальные уступки или изменение статуса земель возможны лишь через референдум и только после временного перемирия сроком не менее 60 дней.

На фоне приближения 2026 года дипломатическая активность усиливается. Запланированы встречи советников, затем – заседание "Коалиции желающих" в Париже, а позже не исключен саммит в Вашингтоне. Администрация Трампа предложила продолжить диалог в формате рабочих групп – идею поддержали и в Москве.

Эксперты расходятся в оценках. В Chatham House считают, что борьба Украины за Трампа еще не проиграна. В то же время экс-дипломат РФ Борис Бондарев скептичен: по его словам, создание рабочих групп часто означает откладывание решений на неопределенный срок.

