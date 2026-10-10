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На Заході назвали справжню причину дизельної угоди США та РФ

Вашингтон розраховує вплинути на ціни перед виборами, проте експерти сумніваються в ефект угоди, а в Києві попереджають: російські доходи можуть піти на продовження війни

10 жовтня 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з Володимиром Путіним щодо постачання понад 300 тисяч тонн російського дизельного палива на американський та світовий ринки. Оголошення пролунало напередодні вихідних, коли у США наближаються проміжні вибори до Конгресу. Проте ініціатива вже викликала критику з боку України та сумніви представників енергетичного ринку, повідомляє The Telegraph.

На Заході назвали справжню причину дизельної угоди США та РФ

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, домовленість має допомогти швидко знизити вартість палива. Про це він написав у Truth Social увечері у п'ятницю, 9 жовтня, після розмови з російським президентом. Після заяви американського лідера ф'ючерси на дизельне паливо подешевшали приблизно на 4%.

Проте аналітики не впевнені, що оголошений обсяг здатний помітно вплинути на світовий ринок. За оцінкою фахівця нафтової галузі Тома Клози, йдеться скоріше про символічний крок, ніж про вирішення проблеми. Експерт також засумнівався, що Росія зможе оперативно збільшити експорт, а ціни надовго залишаться низькими.

Угода викликала обурення у Києві. Президент України Володимир Зеленський назвав його "подарунком Путіну" і наголосив, що доходи від продажу енергоресурсів допомагають Москві фінансувати війну. За даними The Telegraph, український лідер був вражений заявою Трампа: незадовго до цього він просив Вашингтон посилити тиск на Кремль та обмежити його нафтові доходи.

Проти домовленості виступив і сенатор-демократ Річард Блументаль, який закликав Трампа скасувати рішення. Представники американського енергетичного бізнесу також поставили під сумнів доцільність закупівлі російського палива замість розвитку власних потужностей США.

The Telegraph пов'язує заяву Трампа із наближенням виборів до Конгресу, призначених на 3 листопада: зниження цін на пальне може стати важливим аргументом для виборців. Однак напруженість навколо Ормузької протоки та ризики перебоїв постачання ставлять під сумнів стійкість можливого ефекту.

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Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2026/10/10/trump-betrays-zelensky-diesel-deal-putin/
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