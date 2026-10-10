Кто выиграет от новой договоренности Трампа и Путина: в чем могут обвинить Украину

Самое удивительное в истории с новыми договоренностями Трампа и Путина, что США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире. То есть российский дизель в Америке не нужен: ее нефтеперерабатывающие заводы производят его больше, чем потребляют. Итак, дизельное топливо, о котором Трамп договорился с Путиным, практически гарантированно пойдет в Китай и Индию. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

При этом заявленные объемы составляют менее одного процента суточного мирового потребления. Следовательно, на мировые цены на нефть или цены на американских заправках эта договоренность никак не повлияет. Путин же получит дополнительные деньги от продажи нефтепродуктов по текущим ценам, которые выросли из-за войны, развязанной в Ормузском проливе. Небольшие деньги по сравнению с масштабом российских проблем, но все же деньги", – отметил политик.

Он отметил, что это выглядит прежде всего как попытка убедить американских избирателей, что администрация Трампа заботится о них и ценах на топливо. До промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября, на цены на нефть может повлиять только открытие Ормузского пролива. Даже полная нормализация отношений с Россией, то есть снятие американских и европейских санкций, не способна дать такой эффект в столь короткий срок.

Следовательно, скорее всего, прогнозирует Николай Княжицкий, в предвыборной риторике все чаще будет звучать тезис: республиканский президент обо всем договорился, но цены не упали из-за украинских ударов по НПЗ.

"То, что при таком сценарии Украина становится соавтором победы демократов, пока, похоже, никто не принимает во внимание. Хорошего в этом мало, но во время войны никто и не ожидал, что все будет хорошо", – заметил нардеп.

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