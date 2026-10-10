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Кравцев Сергей
Самое удивительное в истории с новыми договоренностями Трампа и Путина, что США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире. То есть российский дизель в Америке не нужен: ее нефтеперерабатывающие заводы производят его больше, чем потребляют. Итак, дизельное топливо, о котором Трамп договорился с Путиным, практически гарантированно пойдет в Китай и Индию. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Он отметил, что это выглядит прежде всего как попытка убедить американских избирателей, что администрация Трампа заботится о них и ценах на топливо. До промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября, на цены на нефть может повлиять только открытие Ормузского пролива. Даже полная нормализация отношений с Россией, то есть снятие американских и европейских санкций, не способна дать такой эффект в столь короткий срок.
Следовательно, скорее всего, прогнозирует Николай Княжицкий, в предвыборной риторике все чаще будет звучать тезис: республиканский президент обо всем договорился, но цены не упали из-за украинских ударов по НПЗ.
Ранее "Комментарии" писали – после разговора с Трампом Путин торжествует: какое решение Кремль распорядился срочно отменить.