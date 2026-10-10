На Западе назвали настоящую причину дизельного соглашения США и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам более 300 тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Объявление прозвучало накануне выходных, когда в США приближаются промежуточные выборы в Конгресс. Однако инициатива уже вызвала критику со стороны Украины и сомнения представителей энергетического рынка, сообщает The Telegraph.

США и РФ. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, договоренность должна помочь быстро снизить стоимость топлива. Об этом он написал в Truth Social вечером в пятницу, 9 октября, после разговора с российским президентом. Вслед за заявлением американского лидера фьючерсы на дизельное топливо подешевели примерно на 4%.

Впрочем, аналитики не уверены, что объявленный объем способен заметно повлиять на мировой рынок. По оценке специалиста нефтяной отрасли Тома Клозы, речь идет скорее о символическом шаге, чем о решении проблемы. Эксперт также усомнился, что Россия сможет оперативно увеличить экспорт, а цены останутся низкими надолго.

Соглашение вызвало возмущение в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его "подарком Путину" и подчеркнул, что доходы от продажи энергоресурсов помогают Москве финансировать войну. По данным The Telegraph, украинский лидер был потрясен заявлением Трампа: незадолго до этого он просил Вашингтон усилить давление на Кремль и ограничить его нефтяные доходы.

Против договоренности выступил и сенатор-демократ Ричард Блументаль, призвавший Трампа отменить решение. Представители американского энергетического бизнеса также поставили под сомнение целесообразность закупок российского топлива вместо развития собственных мощностей США.

The Telegraph связывает заявление Трампа с приближением выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября: снижение цен на топливо может стать важным аргументом для избирателей. Однако напряженность вокруг Ормузского пролива и риски перебоев поставок ставят под сомнение устойчивость возможного эффекта.

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