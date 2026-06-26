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На ЗАЕС завершили ремонт ключового об'єкта, але є серйозна проблема

Пошкоджена підстанція продовжує блокувати відновлення ключової лінії електропостачання найбільшої атомної станції Європи

26 червня 2026, 11:45
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Кравцев Сергей

Незважаючи на завершення ремонту однієї з найважливіших ліній електропередач, ситуація навколо Запорізької атомної електростанції залишається вкрай напруженою. Ввести відновлену інфраструктуру в експлуатацію поки що неможливо через серйозні пошкодження підстанції, без якої лінія не зможе повноцінно функціонувати.

На ЗАЕС завершили ремонт ключового об'єкта, але є серйозна проблема

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Про хід робіт повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). Ремонт став можливим завдяки тимчасовому локальному припиненню бойових дій, що дозволило фахівцям провести відновлювальні заходи одразу на двох стратегічно важливих об'єктах енергетичної інфраструктури.

Йдеться про лінію електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ, а також розподільчу підстанцію Запорізької теплоелектростанції, яка забезпечує живлення ЗАЕС по лінії 330 кВ. Саме ці об'єкти відіграють ключову роль у підтримці стабільного електропостачання атомної станції.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, саму лінію вже повністю відновлено після пошкоджень. Проте використовувати її поки що не можна, оскільки підстанція, через яку вона має працювати, залишається в аварійному стані.

Фахівці продовжують відновлювальні роботи на енергооб'єкті, проте говорити про швидке завершення ремонту поки що не доводиться. Це означає, що найбільша атомна електростанція Європи залишається залежною від обмеженої кількості зовнішніх ліній електропередачі, що зберігає високі ризики для її безпечної експлуатації.

Експерти неодноразово попереджали, що стійке зовнішнє електропостачання є одним із ключових факторів ядерної безпеки, а будь-які перебої можуть суттєво підвищити ймовірність надзвичайних ситуацій.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/iaea-says-repairs-completed-key-power-line-zaporizhzhya-nuclear-plant-2026-06-26/
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