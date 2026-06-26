На ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но есть серьезная проблема

Несмотря на завершение ремонта одной из важнейших линий электропередачи, ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции остается крайне напряженной. Ввести восстановленную инфраструктуру в эксплуатацию пока невозможно из-за серьезных повреждений подстанции, без которой линия не сможет полноценно функционировать.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

О ходе работ сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Ремонт стал возможен благодаря временному локальному прекращению боевых действий, что позволило специалистам провести восстановительные мероприятия сразу на двух стратегически важных объектах энергетической инфраструктуры.

Речь идет о линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ, а также распределительной подстанции Запорожской теплоэлектростанции, обеспечивающей питание ЗАЭС по линии 330 кВ. Именно эти объекты играют ключевую роль в поддержании стабильного электроснабжения атомной станции.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сама линия уже полностью восстановлена после повреждений. Однако использовать ее пока нельзя, поскольку подстанция, через которую она должна работать, остается в аварийном состоянии.

Специалисты продолжают восстановительные работы на энергообъекте, однако говорить о скором завершении ремонта пока не приходится. Это означает, что крупнейшая атомная электростанция Европы по-прежнему остается зависимой от ограниченного количества внешних линий электропередачи, что сохраняет высокие риски для ее безопасной эксплуатации.

Эксперты неоднократно предупреждали, что устойчивое внешнее электроснабжение является одним из ключевых факторов ядерной безопасности, а любые перебои могут существенно повысить вероятность чрезвычайных ситуаций.

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