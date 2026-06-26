logo

BTC/USD

59633

ETH/USD

1550.77

USD/UAH

44.92

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но есть серьезная проблема
commentss НОВОСТИ Все новости

На ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но есть серьезная проблема

Поврежденная подстанция продолжает блокировать восстановление ключевой линии электроснабжения крупнейшей атомной станции Европы

26 июня 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на завершение ремонта одной из важнейших линий электропередачи, ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции остается крайне напряженной. Ввести восстановленную инфраструктуру в эксплуатацию пока невозможно из-за серьезных повреждений подстанции, без которой линия не сможет полноценно функционировать.

На ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но есть серьезная проблема

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

О ходе работ сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Ремонт стал возможен благодаря временному локальному прекращению боевых действий, что позволило специалистам провести восстановительные мероприятия сразу на двух стратегически важных объектах энергетической инфраструктуры.

Речь идет о линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ, а также распределительной подстанции Запорожской теплоэлектростанции, обеспечивающей питание ЗАЭС по линии 330 кВ. Именно эти объекты играют ключевую роль в поддержании стабильного электроснабжения атомной станции.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сама линия уже полностью восстановлена после повреждений. Однако использовать ее пока нельзя, поскольку подстанция, через которую она должна работать, остается в аварийном состоянии.

Специалисты продолжают восстановительные работы на энергообъекте, однако говорить о скором завершении ремонта пока не приходится. Это означает, что крупнейшая атомная электростанция Европы по-прежнему остается зависимой от ограниченного количества внешних линий электропередачи, что сохраняет высокие риски для ее безопасной эксплуатации.

Эксперты неоднократно предупреждали, что устойчивое внешнее электроснабжение является одним из ключевых факторов ядерной безопасности, а любые перебои могут существенно повысить вероятность чрезвычайных ситуаций.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар по энергообъектам возле ЗАЭС: МАГАТЭ фиксирует новые атаки и предостерегает от катастрофы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/energy/iaea-says-repairs-completed-key-power-line-zaporizhzhya-nuclear-plant-2026-06-26/
Теги:

Новости

Все новости