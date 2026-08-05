На Вінниччині вже понад 144 тисячі переселенців, але чи підтримують людей, які рятуються від війни

У Вінницькій області офіційно проживають понад 144 тисячі внутрішньо переміщених осіб, однак лише незначна частина місцевих соціальних програм безпосередньо враховує їхні потреби. Про це йдеться у відповіді Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Програми для ВПО у Вінницькій області

У документі зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення до області прибули понад 315 тисяч переселенців. Станом на 30 липня 2026 року у регіоні фактично проживає 144 091 ВПО, які офіційно зареєстровані в Єдиній інформаційній системі.

В ОВА повідомили, що в області діє Стратегія міжвідомчої взаємодії та Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023–2027 роки, які мають сприяти адаптації, інтеграції переселенців та розвитку громад, що їх приймають.

Разом із тим наведені цифри свідчать, що підтримка ВПО поки що залишається обмеженою. Із 81 місцевої програми, затвердженої в громадах області, лише 18 стосуються підтримки внутрішньо переміщених осіб. Крім того, із 63 програм соціального захисту населення лише 9 містять положення щодо соціального забезпечення ВПО. Також затверджено 14 місцевих програм соціального забезпечення переселенців і лише 4 програми, які передбачають забезпечення їх житлом.

За інформацією департаменту, протягом 2026 року в області проводилися спеціалізовані навчання для керівників місць тимчасового проживання, а також семінари для представників рад з питань ВПО. Під час заходів учасників навчали алгоритмам взаємодії з органами влади, міжнародними та благодійними організаціями, а також обмінювалися практиками інтеграції переселенців у приймаючі громади.

Окрему увагу в ОВА приділяють доступності інформації. На офіційному сайті адміністрації створено спеціальний розділ "Інформація для ВПО", де зібрано нормативні документи, інформацію про допомогу, діяльність рад з питань ВПО, актуальні новини та відомості про наявність вільних місць у місцях тимчасового проживання.

У Вінницькій ОВА наголошують, що її структурні підрозділи продовжують реалізовувати державну політику щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, забезпечуючи їм соціальний захист, доступ до необхідних послуг та інтеграцію в життя громад. Водночас наведена статистика демонструє, що попри значну кількість переселенців, питання житла та повноцінного включення їхніх потреб до місцевих програм залишається одним із ключових викликів для регіону.

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