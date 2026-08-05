В Винницкой области уже более 144 тысяч переселенцев, но поддерживают ли людей, которые спасаются от войны

В Винницкой области официально проживает более 144 тысяч внутренне перемещенных лиц, однако лишь незначительная часть местных социальных программ непосредственно учитывает их потребности. Об этом говорится в ответе Департамента социальной и молодежной политики Винницкой областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Программы для ВПО в Винницкой области

В документе отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в область прибыли более 315 тысяч переселенцев. По состоянию на 30 июля 2026 года в регионе фактически проживает 144 091 ВПЛ, официально зарегистрированных в Единой информационной системе.

В ОВА сообщили, что в области действует Стратегия межведомственного взаимодействия и Областная целевая программа поддержки внутренне перемещенных лиц на 2023-2027 годы, которые должны способствовать адаптации, интеграции переселенцев и развитию принимаемых общин.

Вместе с тем приведенные цифры свидетельствуют, что поддержка ВПЛ пока остается ограниченной. Из 81 местной программы, утвержденной в общинах области, только 18 касаются поддержки внутренне перемещенных лиц. Кроме того, из 63 программ социальной защиты населения только 9 содержат положения по социальному обеспечению ВПЛ. Также утверждено 14 местных программ социального обеспечения переселенцев и только 4 программы, предусматривающие обеспечение их жильем.

По информации департамента, в течение 2026 года в области проводились специализированные учения для руководителей мест временного проживания, а также семинары для представителей советов по ВПЛ. Во время мероприятий участников обучали алгоритмы взаимодействия с органами власти, международными и благотворительными организациями, а также обменивались практиками интеграции переселенцев в принимающие общества.

Особое внимание в ОВА уделяют доступности информации. На официальном сайте администрации создан специальный раздел "Информация для ВПЛ", где собраны нормативные документы, информация о помощи, деятельность советов по вопросам ВПЛ, актуальные новости и сведения о наличии свободных мест в местах временного проживания.

В Винницкой ОВО отмечают, что ее структурные подразделения продолжают реализовывать государственную политику по поддержке внутренне перемещенных лиц, обеспечивая им социальную защиту, доступ к необходимым услугам и интеграцию в жизнь общин. В то же время приведенная статистика демонстрирует, что, несмотря на значительное количество переселенцев, вопрос жилья и полноценного включения их потребностей в местные программы остается одним из ключевых вызовов для региона.

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