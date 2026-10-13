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На вільній території Донеччини ввели суттєві обмеження: що відомо

Нове рішення Ради оборони: з 1 листопада більша частина Донецької області житиме в умовах жорстких нічних обмежень

13 жовтня 2026, 14:39
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Недилько Ксения

З 1 листопада 2026 року на всій підконтрольній українській владі території Донецької області запроваджується новий, значно подовжений графік комендантської години. Відповідне безпекове рішення було офіційно ухвалене під час чергового планового засідання Ради оборони області.

На вільній території Донеччини ввели суттєві обмеження: що відомо

Ілюстративне фото

Суворі режимні заходи діятимуть протягом 19 годин на добу, суттєво обмежуючи пересування цивільного населення у вечірній, нічний та ранковий час. Зони жорсткого контролю поширяться майже на весь регіон, за винятком лише двох адміністративних одиниць.

"Погодили розширення зони "довгої" комендантської години, — прокоментував посилення безпекових норм начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. — З 1 листопада на всій вільній території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад, комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00".

Як пояснили у відомстві, такі заходи зумовлені поточною безпековою ситуацією та необхідністю захисту місцевих мешканців у прифронтових населених пунктах. На території, що потрапила під дію оновленого розпорядження, цивільним особам без спеціальних дозволів та перепусток буде суворо заборонено перебувати на вулицях чи у громадських місцях після четвертої години дня й до одинадцятої години ранку наступного дня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у прифронтових містах Донецької області вводиться повна заборона на курсування пасажирського транспорту. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін видав термінове розпорядження військовим адміністраціям Краматорська та Слов’янська невідкладно призупинити роботу комунальних та приватних рейсів. Офіційною причиною обмежень стало різке зростання загрози життю людей на тлі підступної тактики російської армії.



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