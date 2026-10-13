На свободной территории Донетчины ввели существенные ограничения: что известно

С 1 ноября 2026 года на всех подконтрольных украинским властям территории Донецкой области вводится новый, значительно удлиненный график комендантского часа. Соответствующее решение безопасности было официально принято во время очередного планового заседания Совета обороны области.

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Строгие режимные мероприятия будут действовать в течение 19 часов в сутки, существенно ограничивая передвижение гражданского населения в вечернее, ночное и утреннее время. Зоны жесткого контроля распространятся почти на весь регион, за исключением только двух административных единиц.

"Согласовали расширение зоны "длинного" комендантского часа, — прокомментировал ужесточение норм безопасности начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. — С 1 ноября на всей свободной территории Донетчины, кроме Александровской и Черкасской громад, комендантский час продлится с 16:00 до 11:00".

Как пояснили в ведомстве, такие меры обусловлены текущей ситуацией безопасности и необходимостью защиты местных жителей в прифронтовых населенных пунктах. На территории, попавшей под действие обновленного распоряжения, гражданским лицам без специальных разрешений и пропусков будет строго запрещено находиться на улицах или в общественных местах после четырех часов дня и до одиннадцати утра следующего дня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в прифронтовых городах Донецкой области вводится полный запрет на курсирование пассажирского транспорта. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин издал срочное распоряжение военным администрациям Краматорска и Славянска безотлагательно приостановить работу коммунальных и частных рейсов. Официальной причиной ограничений явился резкий рост угрозы жизни людей на фоне коварной тактики русской армии.