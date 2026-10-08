Вбито 30 людей: на Донеччині ухвалили термінове рішення

У прифронтових містах Донецької області вводиться повна заборона на курсування пасажирського транспорту. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін видав термінове розпорядження військовим адміністраціям Краматорська та Слов’янська невідкладно призупинити роботу комунальних та приватних рейсів. Офіційною причиною обмежень стало різке зростання загрози життю людей на тлі підступної тактики російської армії.

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: ОВА

Як пояснив очільник регіону, загарбники свідомо відстежують місця скупчення людей та цивільні транспортні артерії, намагаючись максимізувати кількість жертв серед беззбройного населення.

"Росіяни прицільно б’ють по цивільних, — заявив Вадим Філашкін, аргументуючи жорсткі превентивні заходи. — Для них автобус із пасажирами — приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей".

Прямим підтвердженням слів посадовця став сьогоднішній жахливий обстріл у Краматорську. Російські війська поцілили у рейсовий транспорт із людьми, внаслідок чого за одну мить обірвалося життя 30 осіб, а ще 18 зазнали поранень різного ступеня важкості.

Керівник ОВА підкреслив, що дії країни-агресора є відкритим викликом світовій спільноті, адже Росія свідомо нехтує будь-якими правилами ведення війни та міжнародними гуманітарними конвенціями, б'ючи туди, де це завдасть найбільшого болю.

За словами Філашкіна, в таких умовах збереження життів пасажирів і водіїв є безумовним пріоритетом, який переважає будь-які логістичні незручності.

"За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв, — резюмував керівник ОВА, звертаючись до жителів Донеччини із закликом до максимальної обережності. — Безпека жителів Краматорська і Слов’янська зараз понад усе".

Посадовець закликав місцеву громаду із розумінням поставитися до цього кроку, оскільки зупинка рейсів є вимушеною та виключно безпековою відповіддю на дії супротивника, який розглядає міську інфраструктуру як знаряддя для масових убивств.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку, близько 10 години окупанти скинули бомбу на місто Краматорськ. Під ударом опинилися два рейсових автобуси. Спочатку повідомлялося про 12 загиблих та 14 поранених. Згодом ця цифра зросла у понад двічі.