Убиты 30 человек: в Донецкой области приняли срочное решение

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Недилько Ксения
В прифронтовых городах Донецкой области вводится полный запрет на курсирование пассажирского транспорта. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин издал срочное распоряжение военным администрациям Краматорска и Славянска безотлагательно приостановить работу коммунальных и частных рейсов. Официальной причиной ограничений явился резкий рост угрозы жизни людей на фоне коварной тактики русской армии.
Последствия обстрела Краматорска. Фото: ОВА
Как пояснил глава региона, захватчики заведомо отслеживают места скопления людей и гражданские транспортные артерии, пытаясь максимизировать количество жертв среди безоружного населения.
Прямым подтверждением слов чиновника стал сегодняшний ужасный обстрел в Краматорске. Российские войска попали в рейсовый транспорт с людьми, в результате чего за мгновение оборвалась жизнь 30 человек, а еще 18 получили ранения различной степени тяжести.
Руководитель ОВА подчеркнул, что действия страны-агрессора являются открытым вызовом мировому сообществу, ведь Россия сознательно пренебрегает любыми правилами ведения войны и международными гуманитарными конвенциями, избивая туда, где это причинит наибольшую боль.
По словам Филашкина, в таких условиях сохранение жизней пассажиров и водителей является безусловным приоритетом, превосходящим любые логистические неудобства.
Чиновник призвал местное общество с пониманием отнестись к этому шагу, поскольку остановка рейсов является вынужденным и исключительно безопасным ответом на действия противника, рассматривающего городскую инфраструктуру как орудие для массовых убийств.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром, около 10 часов оккупанты сбросили бомбу на город Краматорск. Под ударом оказались два рейсовых автобуса. Сначала сообщалось о 12 погибших и 14 раненых. Впоследствии эта цифра выросла более чем в два раза.