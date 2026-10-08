Убиты 30 человек: в Донецкой области приняли срочное решение

В прифронтовых городах Донецкой области вводится полный запрет на курсирование пассажирского транспорта. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин издал срочное распоряжение военным администрациям Краматорска и Славянска безотлагательно приостановить работу коммунальных и частных рейсов. Официальной причиной ограничений явился резкий рост угрозы жизни людей на фоне коварной тактики русской армии.

Последствия обстрела Краматорска. Фото: ОВА

Как пояснил глава региона, захватчики заведомо отслеживают места скопления людей и гражданские транспортные артерии, пытаясь максимизировать количество жертв среди безоружного населения.

"Россияне прицельно бьют по гражданским, – заявил Вадим Филашкин, аргументируя жесткие превентивные меры. — Для них автобус с пассажирами привлекательна мишень именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей".

Прямым подтверждением слов чиновника стал сегодняшний ужасный обстрел в Краматорске. Российские войска попали в рейсовый транспорт с людьми, в результате чего за мгновение оборвалась жизнь 30 человек, а еще 18 получили ранения различной степени тяжести.

Руководитель ОВА подчеркнул, что действия страны-агрессора являются открытым вызовом мировому сообществу, ведь Россия сознательно пренебрегает любыми правилами ведения войны и международными гуманитарными конвенциями, избивая туда, где это причинит наибольшую боль.

По словам Филашкина, в таких условиях сохранение жизней пассажиров и водителей является безусловным приоритетом, превосходящим любые логистические неудобства.

"В таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей, — резюмировал руководитель ОВА, обращаясь к жителям Донетчины с призывом к максимальной осторожности. — Безопасность жителей Краматорска и Славянская сейчас больше всего".

Чиновник призвал местное общество с пониманием отнестись к этому шагу, поскольку остановка рейсов является вынужденным и исключительно безопасным ответом на действия противника, рассматривающего городскую инфраструктуру как орудие для массовых убийств.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром, около 10 часов оккупанты сбросили бомбу на город Краматорск. Под ударом оказались два рейсовых автобуса. Сначала сообщалось о 12 погибших и 14 раненых. Впоследствии эта цифра выросла более чем в два раза.